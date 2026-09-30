Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra-Neamț. Muzică de cinema la dublă aniversare: Ziua Internațională a Bunicilor și a Muzicii

Pe 1 octombrie 2026, sunt celebrate Ziua Internațională a Muzicii și Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Momentul este marcat de Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra-Neamț printr-un concert, joi, 1 Octombrie, de la ora 18:00, cu cele mai frumoase coloane sonore din cinematografie, o seară în care generațiile să se întâlnească prin muzică.

„Vă invităm la un concert special, în care Cvartetul DescOperă va aduce pe scena Sălii Cernegura a Casei de Cultură a Sindicatelor Piatra-Neamț muzica din filme și animații îndrăgite, într-o experiență live pentru întreaga familie.

Copii care descoperă muzica într-un mod nou.



Părinți care se bucură de o experiență împreună cu cei mici.



Bunici care își aduc aminte de povești, melodii și emoții.

Pentru că muzica nu are vârstă și pentru că cele mai frumoase momente sunt cele pe care le trăim împreună.

Am pregătit și „Partitura Generațiilor”, o experiență participativă în care fiecare spectator va putea lăsa o „notă” personală – un gând, o emoție sau o amintire. Vom începe partitura împreună și o vom completa, la finalul serii, cu ceea ce ne rămâne după concert”, spun organizatorii invitând pietrenii la concert.

Accesul este gratuit pe bază de invitație. Invitațiile se pot ridica de la Agenția de Bilete a Casei de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț

“Ia-ți bunicul. Ia-ți bunica. Ia-ți părinții. Ia-ți copiii. Și vino la concert! Pentru că unele seri devin amintiri. Iar unele amintiri încep cu o melodie”, se arată în invitație.

Cvartetul DescOperă este o formație muzicală românească de cameră (cvartet de coarde) recunoscută în special pentru spectacolele sale multimedia și abordările neconvenționale care îmbină muzica clasică cu alte genuri muzicale. Grupul s-a remarcat printr-o serie de turnee naționale și evenimente conceptuale de amploare, adesea susținute pe scenele filarmonicilor din țară.

Angela Croitoru