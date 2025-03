Carmen Elena Nastasă a demisionat din funcția de director al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Piatra Neamț, după mai bine de un deceniu în care a coordonat instituția. Decizia a fost oficializată vineri, 21 martie, prin înregistrarea demisiei la registratura Consiliului Județean Neamț.

Printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Carmen Nastasă le-a mulțumit spectatorilor, colegilor și colaboratorilor.

„Vă mulțumesc!!! Vă mulțumesc în primul rând, dumneavoastră, spectatorilor. Ce am simțit pe parcursul anilor când vă auzeam aplauzele nu poate fi descris în cuvinte. Este o senzație pe care o iubesc și pe care am trăit-o de fiecare dată cu lacrimi în ochi; au fost momente în care m-am simțit împlinită. Atunci am știut că fac ce trebuie, văzând bucuria voastră în fața scenei. Veți fi în inima mea și oriunde voi fi în anii următori, mă voi simți alături de dumneavoastră, cei care, din 2013, de când am preluat funcția de manager, mi-ați fost alături. Împreună cu minunații colegi de la Carmen Saeculare, am fost o mare echipă, pe parcursul celor peste 11 ani în care ne-am dezvoltat împreună. Vreau să vă mulțumesc, dragi colegi! Mi-ați fost și îmi sunteți dragi! Fără voi, n-aș avea împlinirea profesională de care am parte! În acești ani, m-am străduit să vă cunosc mai bine și să mă integrez în această minunată familie, care m-a primit și m-a sprijinit! Am încercat să fac cât am putut mai bine pentru această instituție; uneori am reușit, și e meritul vostru. Vă iubesc, oameni buni! Vreau să mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean pentru respectul și sprijinul acordat. Vă privesc cu recunoștință pentru munca voastră. Vă doresc putere și lideri care să vă respecte și să vă aprecieze așa cum meritați. În viață, vine un moment în care trebuie să te retragi, să poți păstra doar amintiri frumoase. Sunt convinsă că veți duce mai departe ceea ce am clădit împreună. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot! Te rog, ai grijă de noi în continuare! Carmen…care a fost la Carmen”, a scris aceasta.

A preluat conducerea instituției prin concurs, iar de-a lungul mandatului său, a coordonat evenimente culturale importante pentru județul Neamț, precum festivalul „Vacanțele Muzicale”, Festivalul de datini și obiceiuri „Steaua Sus Răsare” și „Florile Ceahlăului”. Sub conducerea sa, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” a fost implicat și în organizarea Zilelor Municipiului Piatra Neamț, dar și a Târgului de Crăciun, atrăgând atât public local, cât și turiști.

Într-o declarație dată pentru Mesagerul de Neamț, Carmen Elena Nastasă și-a exprimat mulțumirea pentru toate activitățile coordonate:

„Am dus toate planurile la final, sunt mulțumită de cum s-au finalizat. Dovadă reacția publicului și prezența spectatorilor la evenimentele noastre. Atâta timp cât turiștii din țară vorbesc despre Neamț, ca reper pentru a veni în concediu astfel încat să se bucure de Vacanțe Muzicale, de Steaua Sus Răsare, de spectacolele de Craciun și de alte zeci și sute de proiecte pe care le-am manageriat, văd ca pe o binecuvântare starea pe care o traiesc acum, când mă despart de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”. Mulțumesc tuturor celor care m-au descoperit, care au avut încredere în mine și mi-ar placea să rămân în sufletul colegilor și partenerilor de la Consiliul Județean și alte instituții cu care am colaborat, Carmen de la Carmen!”

Denisa POPA