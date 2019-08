Lumea pariurilor este tot mai atractiva, o sursa de distractie combinata cu o pasiune. Jucatorii sunt tentati de potentialul de castig, indiferent daca joaca 3 meciuri sau mai multe. Pare a fi chiar o distractie accesibila, pentru ca joci cat te tine buzunarul. Totusi fara sa gandim spre perdere, intentia este de fapt de a castiga, chiar si cele mai mici sume.

Desi jucatorii cu experienta vorbesc despre strategii si planuri pe care si le fac, nu se poate spune ca exista un lucru cert despre cum se poate castiga. Sunt de urmarit ponturi pariuri de la tipseri si cu cateva reguli stabilite sansele de a pune un bilet castigator sa creasca.

Ce spun jucatorii cu experienta

Esti incepator sau pur si simplu temator despre ceea ce presupune esecul? Chiar si asa, ar trebui evitate cotele mici. Sunt de evitat cotele de 1,10 sau 1,15 cu mai multe meciuri, pentru ca vei compromite tot biletul.

De altfel, recomandarile se indreapta spre biletul zilei cu cat mai putine meciuri pe bilet. Este riscant si prea putin probabil sa castigi cu 15 meciuri pe un bilet. Ideal este a juca un singur meci pe bilet, cu o cota de 2, cu o suma fixa. Mai cu seama ca aceasta decizie tine si de autocontrol, regula de baza ramane deci numarul mai mic de meciuri pe un bilet.

Sporturi cu 2 rezultate posibile

Daca la fotbal vorbim de victorie gazda, de egal sau victorie oaspeti, la tenis si volei nu exista egal. Asadar, sansele de castig cresc si daca rezultatele posibile sunt mai putine.

Argumentul este insa discutabil, intrucat farmecul pariurilor consta tocmai in faptul ca pasiunea pentru domeniu amplifica si emotia de a urmari meciul. Conteaza si cunostintele din domeniu, precum si spectacolul din teren. Rational vorbind, acolo unde interesul este despre profit, nu despre show, pariul va tine cont strict de conditiile ce pot aduce mai multe sanse de castig.

Managementul banilor, partea cea mai grea

Stabilirea unui buget lunar pentru pariuri este marea provocare. Chiar daca buget este, cand nu exista autocontrol este cert ca lucrurile se indreapta spre o situatie mai putin favorabila. Tot jocul este umbrit de frustrarea pierderilor care alimenteaza dorinta de a mai incerca. Insa banii de pariuri nu ar trebui sa fie aceeasi cu cei pentru plata utilitatilor si viata de zi cu zi.

Pariorii cu experienta pierd la randul lor, dar important este, spun ei, sa opresti jocul pentru ziua respectiva. Jocul la recuperare spre exemplu este unul ce nu aduce reactii prea fericite. Este una dintre cele mai frecvente greseli facute in special de incepatori. Din ideea de a reduce pierderea dintr-o zi, multi pluseaza si risca si mai multi bani. Dezavantajos totusi.

Parierea pe cote bune

Acum este mai usor ca oricand sa joci, gratie caselor de pariuri online. Asadar jucatorii pot sa isi deschida conturi la cat mai multe case de pariuri online unde sa afle cotele cele mai mari. De la caz la caz, fiecare casa de pariuri isi atrage publicul cu tot felul de oferte, cu bonus la prima depunere spre exemplu. Asta inseamna mai mult joc, cu bani mai putini.

De evitat echipele care au avut meciuri in timpul saptamanii

Unii ar spune ca tine si de intuitie si ca pariurile de efect, cu potential de castig sunt cele bine gandite. Ei bine, se poate spune ca este si intuitie si strategie, dar ar fi de evitat echipele care au avut meciuri in timpul saptamanii. O echipa care a jucat in weekend, cand in prealabil a avut meciuri grele in cupe europene in timpul saptamanii, are mai multe sanse sa piarda. Pana la urma cine ar rezista la jocuri din 3 in 3 zile?

Pana la urma nu sunt garantii ale unui castig si in timp experienta este cea care ii poate ajuta pe jucatori sa isi formeze strategii ce se potrivesc cu stilul lor. Asta poate sa insemne si o informare temeinica pe subiect.