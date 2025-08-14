Pierderea cuiva drag este mereu o veste care aduce suferință. Chiar și când acest lucru se întâmplă în țară, după ce toată lumea se aștepta, tot va reprezenta o pierdere care va întrista familia. Cu atât mai mult în cazul deceselor care au loc în Germania și nimeni nu se aștepta la așa ceva.

Cât trebuie să plătești pentru transportul funerar, dar și care sunt restul serviciilor de care ai putea beneficia cu Petru Funerare? Descoperă mai multe în acest articol și fii pregătit să treci așa cum se cuvine în perioada de doliu.

Cât costă o repatriere din Germania?

Când este vorba despre cost repatriere Germania, trebuie să știi că acest aspect nu se poate stabili fără alte amănunte. Este important, în momentul în care ați aflat despre deces, să sunați la această firmă de repatriere pentru a discuta măcar telefonic detalii pentru a se putea stabili un preț.

De exemplu, contează distanța exactă între localitatea de unde va fi ridicat trupul neînsuflețit și adresa din România unde urmează să se facă înmormântarea. Este esențial să iei în calcul faptul că vei avea nevoie și de o serie de servicii suplimentare care nu sunt necesare la o înmormântare obișnuită.

Ca de exemplu, serviciul de îmbălsămare care devine obligatoriu dacă înmormântarea nu se face în termen de 3 zile de la deces. Este vorba și despre capacul frigorific și sicriul special, anume, zincat și cu sigiliu. Toate acestea vor fi calculate de persoanele cu experiență care vor stabili împreună cu tine ce servicii sunt obligatorii, la care poți apela suplimentar, cum ar fi cosmetizarea trupului fără viață și cât te va costa repatrierea.

Pe lângă transport, ce alte servicii mai sunt disponibile la Petru Funerare?

O firmă serioasă de transport funerar nu se va ocupa doar de aducerea trupului în siguranță. În momentele în care tu nu te poți aduna și încă trebuie să procesezi pierderea care a avut loc, Petru Funerare se va ocupa de mai multe servicii care te vor scuti pe tine de efort. Ce alte servicii mai sunt disponibile pentru o repatriere din Germania?

Obținerea documentelor care presupune următoarele:

Eliberarea de certificat constatator de deces de la un medic legist din Germania, exact din localitatea unde a avut loc;

Eliberarea certificatului de deces de la starea civilă din localitatea din Germania;

Certificatul de îmbălsămare;

Autorizația de transport, cum că acesta este realizat conform normelor de igienă internațională;

Traducerea legalizată a acestor acte în limba germană și limba română;

Orice alte documente se mai pot cere în cazul respectiv, indiferent dacă este vorba despre acte din România sau Germania.

Alte servicii de cosmetizare a cadavrului care pot cuprinde:

Îmbălsămare;

Toaletare și igienizare;

Îmbrăcare și aranjare;

Bărbierit;

Machiaj funerar;

Închiderea ochilor și a gurii;

Dacă serviciile de obținere a documentelor sunt incluse în preț, cele de cosmetizare sunt opționale. Orice transport funerar germania este realizat cu profesionalism și empatie.

Cât durează o repatriere din Germania?

Repatrierea în sine nu durează mult, dar depinde de mai mulți factori. Care sunt aceștia?

Distanța exactă între România și localitatea din Germania de unde se face repatrierea; Perioada în care se întâmplă decesul. De exemplu, dacă va fi vorba despre sărbători legale sau locale, atât în România, cât și în Germania, procesul ar putea să fie îngreunat.

Cu toate acestea, repatrierea este o prioritate pentru Petru Funerare și pentru autoritățile din orice țară, așa că va dura între 3 și 5 zile.

Apelează cu încredere la această firmă de servicii funerare și lasă totul în grija oamenilor cu experiență, în timp ce tu treci prin doliu așa cum se cuvine.

