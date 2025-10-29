Cardul European de Sănătate: peste 4.700 de solicitări în primele nouă luni ale anului, jumătate dintre ele în sezonul estival

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate rămâne un document esențial pentru românii care călătoresc în Uniunea Europeană, iar cifrele recente confirmă importanța sa în special în perioada vacanțelor de vară.

Între 1 ianuarie și 1 octombrie 2025, au fost înregistrate 4.726 de solicitări în județul Neamț pentru emiterea Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS), conform datelor furnizate de Casa de Asigurări de Sănătate Neamț. Detaliile statistice arată o concentrare semnificativă a cererilor în sezonul călătoriilor: aproape jumătate dintre solicitări (2.148 de cereri) au fost înregistrate în perioada 1 iunie – 1 septembrie 2025, odată cu pregătirile pentru vacanțele de vară.

Ce este și cum funcționează cardul european

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este un document emis gratuit de casele de asigurări de sănătate, care atestă că titularul este asigurat în sistemul public de sănătate din România. Posesorul are acces la asistența medicală necesară pe durata unei șederi temporare în orice stat membru UE, Spațiului Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Confederația Elvețiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii. Serviciile medicale acordate în baza cardului acoperă îngrijiri medicale neplanificate, urgente, dar și servicii medicale strict necesare precum dializa, în aceleași condiții și la aceleași costuri ca și cetățenii țării respective.

Avantajele cardului

Printre cele mai importante beneficii pentru posesorii CEASS se numără:

Acces rapid la servicii medicale necesare în caz de urgență;

Egalitate de tratament – aceleași drepturi și costuri ca cetățenii țării gazdă;

Recunoaștere în toate statele UE, SEE și Elveția;

Emitere gratuită;

Siguranță în călătorii – protecție medicală garantată de legislația europeană;

Limitări importante

Cardul nu acoperă tratamentele medicale planificate în străinătate, asistența oferită de furnizori medicali privați neafiliați sistemului public sau costurile de repatriere medicală. De asemenea, pentru anumite servicii medicale este posibil să fie necesară coplată, chiar dacă în România aceleași servicii sunt decontate integral.

Cum se solicită

Cardul poate fi solicitat la Casa de Asigurări de Sănătate în format fizic sau online prin platforma https://www.cardeuropean.ro/, precum și la adresa de email [email protected]. Este valabil 2 ani și se emite în termen de 7 zile, fiind transmis prin Poșta Română la adresa indicată de asigurat.

În caz de pierdere în străinătate, asiguratul poate solicita un certificat provizoriu de înlocuire, care va fi transmis în termen de 24 de ore și conferă aceleași drepturi ca și cardul original.

Experții recomandă solicitarea cardului cu cel puțin două săptămâni înainte de plecarea în străinătate, pentru a evita situațiile neplăcute în caz de urgență medicală.