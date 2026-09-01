Cardul de sănătate va putea fi folosit și după data de 1 septembrie

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că persoanele asigurate pot folosi cardul de sănătate și după data de 1 septembrie și nu este obligatoriu să dețină carte de identitate electronică. În condițiile în care pe viitor noua care electronică de sănătate va înlocui actualul card de sănătate. Noile prevederi vor fi introduse etapizat după actualizarea aplicațiilor.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate informează furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale că, în cadrul procesului de adaptare a sistemelor informatice pentru utilizarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) și a Cărții Electronice de Identitate (CEI), au fost publicate pe site-ul CNAS specificațiile tehnice de interfațare, precum și componentele necesare dezvoltatorilor de aplicații informatice”, conform CNAS.

Documentația este disponibilă pe site-ul CNAS, în secțiunea „Informații Furnizori”, subsecțiunea „SIUI”, rubrica „Specificații de interfațare SIUI” (link direct: https://cnas.ro/siui/) și este destinată producătorilor de aplicații informatice în vederea actualizării soluțiilor existente și asigurării interoperabilității acestora cu sistemele informatice ale CNAS. Având în vedere perioada scurtă disponibilă pentru realizarea și implementarea adaptărilor tehnice, utilizarea CEI nu devine obligatorie pentru furnizori începând cu data de 1 septembrie 2026. Furnizorii care utilizează aplicații informatice dezvoltate de terți sunt rugați să ia legătura cu producătorii acestora, astfel încât aplicațiile să fie actualizate și pregătite pentru utilizarea noilor funcționalități. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus la dispoziția dezvoltatorilor specificațiile de interfațare și componentele SDK necesare realizării acestor adaptări.

„Cardul național de asigurări sociale de sănătate va putea fi utilizat în continuare, conform regulilor în vigoare, pe perioada necesară adaptării aplicațiilor informatice. Astfel, accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiționat, de la 1 septembrie 2026, de utilizarea CEI. Implementarea noilor funcționalități se va realiza etapizat, pe măsură ce aplicațiile utilizate de furnizori vor fi actualizate și vor putea utiliza noile componente tehnice”, mai arată sursa citată.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate va continua să informeze furnizorii cu privire la etapele tehnice necesare și recomandă acestora să urmărească permanent informațiile și actualizările publicate în secțiunea dedicată SIUI de pe site-ul instituției. De asemenea, având în vedere faptul că furnizorii de servicii medicale utilizează diferite tipuri și modele de cititoare de carduri, este important ca aceștia să beneficieze de suficient timp pentru a-și adapta infrastructura, astfel încât echipamentele utilizate să poată citi atât cardurile naționale de sănătate, cât și cărțile electronice de identitate. De aceea, chiar dacă sistemul este funcțional, CNAS va menține ridicată regula semnării cu cardul pe parcursul lunii septembrie, astfel încât furnizorii să beneficieze de timpul necesar pentru implementarea noilor tehnologii și a noilor facilități oferite de CNAS prin platforma informatică.

(G. S.)