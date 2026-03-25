Carburanții, pretext de război politic. Sindicatele refuză dialogul cu Guvernul și merg la PSD

Proiectul de ordonanță de urgență privind temperarea prețurilor la carburanți a fost întârziat în ultimele zile pe fondul lipsei unor avize, dar și al tensiunilor tot mai vizibile dintre Guvern și sindicate.

În timp ce Executivul încerca să avanseze actul normativ, Blocul Național Sindical (BNS) a refuzat participarea la ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde urma să fie discutată ordonanța. În schimb, liderii sindicali au ales să participe la o întâlnire cu președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Decizia a fost motivată oficial prin nemulțumiri legate de modul de convocare și de lipsa consultării reale, însă contextul a accentuat percepția unei implicări politice directe a sindicatelor într-un moment critic pentru adoptarea măsurilor economice.

Într-un comunicat, BNS îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de „dispreț” față de dialogul social și susține că proiectul de ordonanță era deja pe circuitul de avizare înainte de consultări. Totodată, sindicaliștii au cerut reprogramarea ședinței, invocând o întâlnire stabilită anterior cu liderul PSD.

Situația vine într-un moment în care prețurile la carburanți cresc accelerat, motorina depășind pragul de 10 lei pe litru, iar presiunea publică pentru măsuri rapide este tot mai mare.

Pe fondul acestor evoluții, și scena politică s-a inflamat. PSD a cerut reducerea accizelor la carburanți, în timp ce PNL a transmis că orice măsură trebuie discutată în coaliție și susținută de calcule de impact și surse clare de finanțare.

În paralel, reprezentanții industriei petroliere avertizează asupra riscurilor unor reglementări excesive, care ar putea bloca aprovizionarea și crește și mai mult prețurile la pompă.

Deși, între timp, proiectul de ordonanță a primit avizele necesare de la ministere, inclusiv de la Justiție, tensiunile dintre Guvern, sindicate și partidele politice riscă să întârzie aplicarea unor măsuri așteptate de populație.

Contextul actual scoate în evidență nu doar criza din piața carburanților, ci și fragilitatea dialogului social, într-un moment în care deciziile rapide sunt esențiale. ( M.N.)