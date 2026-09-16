Captură de aproape 1,2 milioane de lei la frontiera cu Ucraina: haine, parfumuri și marochinărie suspectate a fi contrafăcute

Polițiștii de frontieră suceveni efectuează cercetări în două cazuri în care au descoperit, împreună cu inspectorii vamali, mai multe articole de îmbrăcăminte, marochinărie și parfumuri susceptibile a contrafăcute. Produsele, estimate la aproximativ 1.200.000 de lei, au fost reținute pentru continuarea cercetărilor. Primul caz a avut loc pe 10 septembrie, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, când s-a prezentat pentru a ieși din România un cetățean român care conducea un autoturism înmatriculat în Ucraina. Acest lucru a dus la o captură importantă.

„La controlul efectuat de colegii noștri, împreună cu lucrătorii vamali din cadrul Biroului Vamal Vicovu de Sus, în mijlocul de transport au fost descoperite 925 de articole de îmbrăcăminte, marochinărie și parfumuri, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute. Conducătorul auto nu a putut prezenta documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea în circulație a bunurilor, motiv pentru care produsele, estimate la o valoare de aproximativ 163.730 lei, au fost ridicate de către inspectorii vamali pentru a fi trimise spre expertizare”, anunță Poliția de Frontieră.

Un alt caz a avut loc pe 11 septembrie, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de ieșire din România, când a fost verificat un cetățean ucrainean, în vârstă de 40 de ani, care călătorea cu un microbuz înmatriculat în Ucraina. În bagajele persoanei au fost găsite articole de îmbrăcăminte, de marochinărie, și parfumuri purtând însemnele unor mărci cunoscute, pentru care nu existau documente de proveniență. Cele 179 de bunuri, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală, a căror valoare se ridică la suma totală de 38.940, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi trimise spre expertizare.

Captură de bunuri contrafăcute a avut loc recent la frontiera cu Ucraina, subliniind importanța controalelor vamale.

„În ambele cazuri polițiștii de frontieră suceveni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare, faptă prevăzută și pedepsită de art. 102, alin.1, lit. b din Legea 84/1998, cu modificările și completările ulterioare, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, mai arată sursa citată.

FOTO: politiadefrontiera.ro

(G. S.)