Captură de amploare la Bacău: peste 23 kg de aur și aproape 10 kg de argint, confiscate de ANAF Antifraudă

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au confiscat 23,16 kilograme de aur și 9,51 kilograme de argint, în valoare totală de aproximativ 12,56 milioane de lei, în urma unor controale derulate la operatori economici din municipiul Bacău.

Verificările au vizat societăți care activează în domeniul comerțului cu bijuterii și metale prețioase și au fost declanșate pe baza analizelor de risc fiscal. În timpul controalelor, inspectorii au extins cercetările și la o firmă aflată în legătură cu operatorul inițial, după ce au fost identificate deficiențe similare. Potrivit ANAF, principalele nereguli constatate au fost legate de evidența deficitară a stocurilor și lipsa documentelor justificative privind proveniența unor cantități semnificative de bunuri. În consecință, au fost confiscate 6.560 de piese din aur, evaluate la aproximativ 12,24 milioane de lei, și 1.989 de piese din argint, în valoare de circa 323.000 de lei.

De asemenea, inspectorii antifraudă au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 20.000 de lei, iar bunurile confiscate au fost predate instituțiilor competente, conform procedurilor legale.

Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală au transmis că acțiunile de control vor continua în domeniile cu risc fiscal ridicat, pentru combaterea evaziunii și asigurarea unui mediu concurențial corect.

Florin Crăciun