„Capitalistul bolșevic", lansare la Biblioteca „G.T. Kirileanu" Neamț
„Capitalistul bolșevic", lansare de carte la Biblioteca „G.T. Kirileanu" Neamț

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț organizează vineri, 3 octombrie 2025, de la ora 17:00, în Sala Cupola, lansarea romanului „Capitalistul bolșevic” semnat de Florin Alistar.

La eveniment vor participa scriitorul Liviu Apetroaie, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași, profesorul universitar dr. Ioan Alexandru Liviu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași și scriitorul dr. Lucian Strochi, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău.

Pe coperta a IV-a a volumului, Liviu Apetroaie scrie:

„Cartea e scrisă, povestea e spusă… cum va fi citită această destăinuire semnată Florin Alistar?, ne întrebăm. Probabil, cu interes, dar cu unul fracționat pe grupuri sociale. Cu siguranță, mai sunt nostalgici care trăiesc cu dorul personajului generic Mihai Hatmanu (recognoscibil în orice județ din România acelor vremi) și știm că mai sunt. Mai sunt suferinzi ai regimurilor prinse aici care vor aproba dictatura, racilele ei și astfel se vor adânci cu amănunte și mai dureroase, trăite direct, cele spuse. Sunt, apoi, cei care nu au trăit nimic din toate astea și care vor urmări o poveste atractivă, care se vor pierde în farmecul dialogurilor, dar care nu vor empatiza, plasând ficțiunea exact unde îi e locul, adică în ficțiune. Pentru aceștia cartea va avea efectul distopiilor scrise pe alte meridiane. Neatingându-i concret, le spun o poveste «mișto», cu un vechi barbarism autohton.”

Florin Alistar, pensionar, fost polițist, a debutat editorial în 2018 cu volumul „Psihologia polițistului infractor”. În 2025, a publicat patru volume de documente din arhivele CNSAS referitoare la Părintele Nicolae Grebenea.

Publicul este invitat la evenimentul de lansare organizat în Sala Cupola a Bibliotecii „G.T. Kirileanu” Neamț.

