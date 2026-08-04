Caniculă în regiunea Nord-Est: cod portocaliu în Botoșani și Iași, cod galben în celelalte județe

Regiunea Nord-Est se află astăzi, 4 august, sub avertizări de caniculă și disconfort termic ridicat, valabile până miercuri, 5 august, la ora 10:00. Județele Botoșani și Iași sunt cuprinse de codul portocaliu, iar Suceava, Neamț, Bacău și Vaslui se află sub cod galben.

În Botoșani și Iași, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade. „Va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade”, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

În județele Suceava, Neamț, Bacău și Vaslui sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă pe arii extinse și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.

Informarea meteorologică emisă pentru perioada 4 august, ora 10:00 – 8 august, ora 10:00, arată că valul de căldură va persista și se va intensifica marți, miercuri și joi în toate regiunile. Vineri, acesta va diminua ca intensitate și se va restrânge către jumătatea de sud a țării. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a teritoriului, cu temperaturi minime de 20…26 de grade.

Marți și miercuri sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică îndeosebi în Carpații Orientali, fiind cuprinse zonele montane din vestul regiunii Nord-Est. Sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină izolată. În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 10…25 l/mp.

Sandu Munteanu