Caniculă în Moldova. Disconfort termic și nopți tropicale!

Meteorologii au emis o informare cod galben de caniculă valabilă de duminică, 2 august, ora 10 până marți, 4 august, ora 10. Cele 6 județe din regiunea de nord-est – Neamț, Bacău, Iași, Botoșani, Suceava și Vaslui se vor confrunta cu un val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, nopți tropicale.

„Duminică (2 august) și luni (3 august), în Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de până la 20-22 de grade”, informează ANM.

Cei care sunt în vacanță și își doresc să viziteze alte județe ale țării din Ardeal, zona de nord-vest a țării, trebuie să știe că, în perioada menționată, aceste județe, cu excepția Sibiului și Brașovului (cod galben) se află fie sub cod portocaliu, fie sub cod roșu. Disconfortul termic va fi și mai ridicat în acea zonă și vor trebui fie să-și amâne deplasarea, fie să-și ia măsuri pentru hidratarea continuă și o vestimentație subțire, din materiale naturale (bumbac, în etc) care acoperă cât mai mult corpul, dar permit aerisirea și, neapărat, să aibă capul acoperit pentru a se feri de insolații.

Angela Croitoru