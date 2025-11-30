Poșta Română achită pensiile abia din 10 ianuarie
Când vin pensiile în luna decembrie

de Sofronia Gabi

Poșta Română achită pensiile abia din 10 ianuarieÎn ultima lună din acest an plata pensiilor către beneficiari începe cu o zi întârziere, deoarece luni, 1 decembrie, Ziua Națională a României, este nelucrătoare. Pentru pensionarii care au optat pentru primirea banilor prin mandat poștal perioada în care trebuie să aștepte factorii este 2 – 13 decembrie. „Compania Națională „Poșta Română” informează că, începând cu data de 2 decembrie, va începe distribuirea drepturilor sociale (pensii), respectând angajamentul asumat în conformitate cu convenția încheiată cu Casa Națională de Pensii Publice. Până pe 13 decembrie, curierii poștali vor distribui pentru 4,9 milioane de pensionari drepturile de pensie în numerar și/sau taloanele de pensie însoțite de talonul de călătorie CFR”, anunță Compania Națională Poșta Română.

Cei care nu vor fi găsiți la domiciliu de către factori, pot ridica banii de la oficiul poștal de care aparțin. Pensionarii care au ales să primească banii prin cont bancar primesc sumele cu drept de pensie înainte de jumătatea lunii decembrie. Conturile vor fi alimentate pe 12 decembrie, iar banii vor putea fi ridicați de sâmbătă, 13 decembrie. Tot în decembrie se achită și cea de-a doua tranșă a sprijinului financiar de 800 de lei pentru persoanele cu venituri mici. Suma de 400 de lei va fi achitată simultan cu pensiile. Prima tranșă, tot de 400 de lei, a fost virată în luna aprilie, în preajma sărbătorilor pascale (amănunte aici).

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
