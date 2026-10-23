Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă – precizări RAR

Montarea cauciucurilor de iarnă creează mituri în fiecare sezon rece când apar informații contradictorii referitoare la data de la care mașinile trebuie echipate. Specialiștii din cadrul Registrului Auto Român anunță că legislația nu stabilește o dată anume pentru dotarea vehiculelor cu anvelope de iarnă, iar legislația în domeniu nu a suferit modificări.

„Au început să apară! Știrile BOMBĂ despre anvelopele de iarnă! Știm, apar în fiecare toamnă și le dau bătăi de cap șoferilor care cred că vor fi nevoiți să își achiziționeze anvelope noi, după alte reguli. Puteam să mai așteptăm până să deschidem subiectul, dar știm că unul dintre miturile urbane avertizează că anvelopele marcate cu simbolul M+S sunt obligatorii de la 1 noiembrie”, anunță RAR.

Într-un clip postat pe pagina de Facebook a Registrului Auto Român (amănunte aici ) specialiștii explică în detaliu care este momentul în care un conducător auto poate fi amendat în lipsa pneurilor de iarnă. Pe scurt, legislația nu stabilește o anumită dată, însă anvelopele de iarnă sunt obligatorii când drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, polei și gheață. Este considerat cauciuc de iarnă cel care are marcajul M, S, precum și M+S. Deși în legislația specifică nu este prevăzut termenul de cauciucuri all season, cele care au marcajele menționate anterior sunt considerate anvelope de iarnă și pot fi folosite în sezonul rece fără ca șoferul unui vehicul să riște să fie amendat.

Specialiștii RAR recomandă cauciucuri dedicate pentru fiecare sezon, indicând de ce trebuie schimbate vara și iarna. Cauciucurile de iarnă au o compoziție specifică pentru a funcționa eficient la temperaturi scăzute, iar la valori termice ridicate aceasta se descompune și se uzează excesiv.

FOTO RAR Facebook