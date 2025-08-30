Luna septembrie nu aduce nicio întârziere la plata drepturilor bănești ale pensionarilor, iar banii vor fi virați chiar din prima zi. În alte perioade luna a început cu zile libere nelucrătoare, în weekend, sau „punți” pentru minivacanțe ocazionate de zilele libere prin lege, dar în septembrie nu este cazul. Pensionarii care au optat pentru plata drepturilor bănești prin mandat poștal trebuie să știe că lucrătorii Companiei Naționale poșta Română vin la domiciliu cu începere de luni, 1 septembrie.

Calendarul plăților arată faptul că achitarea banilor ar trebui să se facă timp de două săptămâni și trebuie să se încheie în jurul datei de 15 septembrie. Poate chiar mai devreme, pe 12 septembrie, având în vedere că zilele de 13 și 14 septembrie, sâmbătă și duminică, sunt libere. Beneficiarii care nu vor fi găsiți la domiciliu pot ridica banii de la oficiul poștal în raza căruia au domiciliul.

În cazul pensionarilor care au optat pentru plata pensiei în cont bancar, pensiile vor fi virate în data de 12 septembrie. Peste aproximativ o săptămână, cu începere din data de 20 septembrie, se fac plățile pentru pensionarii din străinătate, prin Citibank.

