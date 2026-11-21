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Pensionarii cu venituri mici, de cel mult 3.000 de lei, primesc în luna decembrie cea de-a doua tranșă a sprijinului financiar de la stat. Prima tranșă a fost acordată în luna mai, iar a doua se va achita luna viitoare, simultan cu plata pensiilor pentru decembrie 2026. Sunt acordate sume cuprinse între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile celor eligibili, iar plata va fi făcută în funcția de modalitate de încasare a drepturilor bănești cu titlu de pensie, prin mandat poștal sau în cont bancar. Când

În cazul persoanelor care au venituri cumulate de până la 1.500 de lei, cea de-a doua tranșă a ajutorului este de 500 de lei, în timp ce persoanele care au drepturi bănești lunare între 1.501 și 2.000 de lei, primesc în decembrie un ajutor financiar de 400 de lei. De 300 de lei beneficiază seniorii care cumulează venituri lunare între 2.001 și cel mult 3.000 de lei.

Ajutorul acordat de stat se acordă din oficiu, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, și nu este nevoie de depunerea unei cereri. În cazul în care se încadrează în plafonul stabilit, sunt eligibili și persoanele care beneficiază de pensie de urmaș.