Când vin primele pensii din 2026
Când se achită pensiile pentru luna martie

bani pensiePlata pensiilor aferente lunii martie a avut o întârziere de o zi deoarece 1 a fost duminică. Salariații Companiei Naționale Poșta Română au început distribuirea banilor de luni, 2 martie. Conform calendarului întregul proces ar trebui să se încheie la data de 15 dar, având în vedere faptul că pe 14 și 15 martie este week-end, banii vor ajunge la titulari cel mai târziu la data de 13 martie. Aceia care nu vor fi găsiți acasă de factorii poștali trebuie să știe că pot ridica banii de pensie de la oficiul poștal de care aparțin în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data la care au fost notificați la domiciliu.

În ce-i privește pe pensionarii care au optat pentru plata pensiei prin cont bancar, nu sunt sincope, iar plățile se vor face în jurul datei de 12 martie. Atunci vor fi alimentate conturile bancare, urmând ca sumele să poată fi ridicate de la bancomat în ziua următoare, pe 13 martie. La timp vor primi banii și pensionarii care au domiciliul în străinătate. „Plata pensiei se face conform calendarului, în data de 20 ale lunii pentru beneficiarii nerezidenți ale căror drepturi de pensie sunt transferate în conturile bancare din străinătate, conform convenției bancare încheiate între CNPP și Citibank  România SA”, conform Casei Naționale de Pensii Publice.

(G. S.)

