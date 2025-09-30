Când se achită pensiile în luna octombrie

Plata pensiilor prin mandat poștal începe din data de 1 octombrie și nu este nici o zi de întârziere având în vedere că luna lui Brumărele începe miercuri. Pensionarii care au primit cuponul știu că trebuie să aștepte factorul poștal acasă până cel mai târziu la data de 15 a lunii. În cazul în care nu sunt găsiți la domiciliu, pot ridica sumele de bani cu titlu de pensie de la oficiul poștal de care aparțin în termen de cel mult două zile. „Pentru pensionarii avizați (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghișeele poștale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În caz contrar, pensiile se întorc la casa teritorială de pensii de unde pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată”, anunță Casa Națională de Pensii.

Pensionarii care primesc pensie prin cont bancar vor încasa banii ceva mai devreme decât în celelalte luni. În mod normal plățile se fac până cel mai târziu la data de 12 a lunii, dar având în vedere faptul că în octombrie este într-o zi de duminică, conturile beneficiarilor vor fi alimentate în ultima zi lucrătoare anterioară acestei date. „Pentru persoanele care încasează pensia în cont curent sau cont de card, în situația în care nu au fost găsite acasă și au fost avizate, documentele de informare cu privire la sumele plătite (taloanele mov), nesolicitate de beneficiari, se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs”, mai arată sursa citată. Pentru pensionarii din străinătate plățile se fac cu începere din 20 octombrie.