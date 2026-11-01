Când se achită pensiile în luna noiembrie

Luna lui Brumar aduce o mică întârziere de o zi la plata pensiilor pentru cei care au ales să încaseze drepturile lunare prin intermediul salariaților Companiei Naționale Poșta Română. Calendarul Casei Naționale de Pensii stabilește că plățile se fac în perioada 1 – 15 a fiecărei luni. Însă, pentru că 1 este duminică, pensionarii vor primi banii cu începere de luni, 2 noiembrie. Cei care nu sunt găsiți la domiciliu de către factorii poștali trebuie să știe că pot ridica banii, în termen de 2 zile lucrătoare de la oficiul poștal de care aparțin.

În ce îi privește pe cei care primesc banii în cont bancar, data de plată este 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13. Având în vedere faptul că în noiembrie 12 este într-o zi de joi, banii seniorilor ajung în cont la data stabilită. Data efectivă de la care banii devin disponibili depinde însă de procesarea transferului bancar.

Pensionarii care locuiesc peste hotare, primesc banii în conturile bancare din străinătate. Potrivit calendarului de plată stabilit de Casa Națională de Pensii plata se face în data de 20 a fiecărei luni. În noiembrie nu este nici o modificare a datei de plată deoarece 20 este vineri.