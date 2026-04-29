Când se achită pensiile în luna lui Florar

Pensionarii care au ales să primească drepturile bănești prin intermediul factorilor poștali vor primi sumele de bani cu titlu de pensie cu trei zile întârziere în luna mai. Asta deoarece prima zi, vineri 1 mai, Ziua Muncii, este zi liberă legală. Urmează week-end-ul, 2 și 3 mai, astfel că salariații Companiei Naționale Poșta Română vor începe distribuirea pensiilor de luni, 4 mai. Conform calendarului publicat de Casa Națională de Pensii Publice distribuirea pensiilor prin CN Poșta Română trebuie să se încheie la data de 15 mai. Titularii care nu vor fi găsiți la domiciliu, pot ridica banii de la oficiile poștale de care aparțin.

Pensionarii care încasează banii prin pe card, primesc sumele la timp și în luna mai nu este nici un decalaj. Conturile titularilor care au optat pentru plata prin intermediu băncilor cu care CNPP are încheiate convenții vor fi alimentate la data de 12 mai. Pe 20 mai se fac plățile pentru beneficiarii nerezidenți ale căror drepturi de pensie sunt transferate în conturile bancare din străinătate , conform convenției bancare încheiate între CNPP și Citibank România SA.