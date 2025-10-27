Când se achită pensiile în luna lui Brumar

Luna noiembrie aduce un decalaj de două zile la plata pensiilor din mandat poștal. Din simplu motiv că Brumar începe în week-end, primele plăți ale drepturilor bănești pentru cei care au optat prin mandat poștal va începe de luni, 3 noiembrie, având în vedere că 1 și 2 sunt în zile libere prin lege, sâmbătă și duminică. Conform calendarului plățile ar trebui să se încheie cel mai târziu la data de 15 noiembrie, dar cum este sâmbătă, cel mai probabil ultimele plăți se vor face vineri, 14 noiembrie. De regulă pentru această formă de plată seniorii cam știu când vine poștașul și-l așteaptă acasă. În cazul în care totuși nu vor fi găsiți la domiciliu, pot ridica banii cu titlu de pensie de la oficiul poștal de care aparțin.

În ceea ce privește pensionarii care încasează banii prin cont bancar, prin intermediul băncilor cu care Casa Națională de Pensii Publice are încheiate convenții, sumele se virează în cont la data de 12 noiembrie. Nu va fi nici un decalaj deoarece este în mijlocul săptămânii. În 20 ale lunii se face plata pentru beneficiarii nerezidenți ale căror drepturi de pensie sunt transferate în conturile bancare din străinătate, conform convenției bancare încheiate între CNPP și Citibank România SA.