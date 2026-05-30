Când se achită pensiile în luna iunie

de Sofronia Gabi

Pensiile vin cu o zi mai târziu în luna iunie, iar cei care au ales plata drepturilor bănești prin intermediul factorilor poștali trebuie să știe că livrarea începe din data de 2. Prima zi a lunii este nelucrătoare prin lege pentru că sunt Rusaliile, dar pe 1 Iunie se marchează și Ziua Internațională a Copilului. Conform calendarului aprobat de Casa Națională de Pensii, plata drepturilor prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română se încheie în fiecare lună la data de 15.

bani pensiePentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În caz contrar, pensiile se întorc la casa teritorială de pensii de unde pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată”, anunță Casa Națională de Pensii.

Plățile pentru cei care au ales să încaseze pensia pe card, se fac la timp, iar banii pot fi ridicați de la bancomate cu începere din data de 12 iunie. De regulă, pensiile pe card sunt transferate în jurul datei de 12 a fiecărei luni. Dacă ziua respectivă cade în weekend sau într-o zi nelucrătoare, viramentele pot apărea cu o ușoară întârziere, în următoarea zi lucrătoare. Dar, în iunie, 12 este într-o zi de vineri.

Autor:

https://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
