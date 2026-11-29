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În ultima lună din acest an pensionarii care încaseze banii prin intermediul lucrătorilor Companiei Naționale Poșta Română, vor primi sumele aferente cu o mică întârziere, de o zi. Pentru că data de 1, Ziua Națională a României, este liberă prin lege, factorii poștali vor distribui pensiile cu începere de miercuri, 2 decembrie. Conform calendarului, plățile urmează să se încheie la jumătatea lunii, pe 15 decembrie. Cei care nu sunt găsiți la domiciliu pot ridica banii de la oficiul poștal de care aparțin, în terme de 48 de ore de la momentul la care găsesc cuponul în cutia de poștă.

În cazul pensionarilor care încasează banii cu titlu de pensie în cont bancar, data de plată este 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13 ale lunii. Însă, pentru că în decembrie 12 – 13 este în week-end, sâmbătă și duminică, cel mai probabil seniorii vor putea ridica banii de la bancomat pe parcursul zilei de vineri, 11 decembrie.

În ce-i privește pe pensionarii care au domiciliul în străinătate, calendarul Casei Naționale de Pensii arată faptul că aceștia primesc banii în data de 20 a fiecărei luni. Având în vedere faptul că 20 decembrie 2026 este duminică, cel mai probabil plățile se vor face anticipat și banii vor intra în conturile beneficiarilor în ultima zi lucrătoare, respectiv vineri, 18 decembrie. Întârzieri mai mari la plata pensiilor vor fi în prima lună a anului viitor când sunt mai multe libere legale. Sunt nelucrătoare zilele de 1 și 2 ianuarie, apoi 6 și 7 ianuarie, Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul. În prima săptămână din ianuarie sunt lucrătoare doar trei zile, luni și marți, 4 și 5, precum și vineri, 8 ianuarie.

(G. S.)