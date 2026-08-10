Campionatele Europene de înot: Vlad Mihalache, în semifinale la 50 m fluture. David Popovici intră marți în concurs

Probele de înot din cadrul Campionatelor Europene de Natație de la Paris au început astăzi, 10 august, iar România a avut cinci sportivi în bazin în prima sesiune. Vlad Ștefan Mihalache a obținut calificarea în semifinalele probei de 50 m fluture, în timp ce David Popovici, principalul nume al delegației României, va intra în concurs marți, în seriile de la 100 m liber. Competiția de înot se desfășoară în perioada 10–16 august, la Centrul Acvatic Olimpic din Saint-Denis.

Vlad Mihalache a încheiat cursa de 50 m fluture în 23,23 secunde, rezultat care i-a adus locul 14 în clasamentul general al seriilor și calificarea în semifinale. Denis Popescu a fost cronometrat în 23,44 secunde și s-a clasat pe poziția a 24-a. Cel mai bun timp al dimineții i-a aparținut francezului Maxime Grousset, 22,49 secunde. Mihalache va înota diseară în cea de-a doua semifinală, pe culoarul 1. Cursa este programată la ora 18:33 la Paris, respectiv 19:33, ora României, și va putea fi urmărită în direct la TVR Sport. În aceeași semifinală vor concura nume importante ale probei, între care Thomas Ceccon, Kristof Milak, Maxime Grousset și Diogo Matos Ribeiro. Finala de la 50 m fluture este programată marți seară.

În proba de 400 m mixt, Matei State a terminat cu timpul de 4:23.44, pe locul 18 în clasamentul seriilor, iar Robert Badea figurează în rezultatele oficiale ca descalificat. La 100 m bras, Darius Coman a înregistrat 1:01.36 și a ocupat locul 41. Astfel, dintre cei cinci români care au concurat în această dimineață, Vlad Mihalache este singurul calificat în sesiunea de seară.

David Popovici intră marți în bazin

Atenția se va îndrepta de marți spre David Popovici, înscris la 100 și 200 m liber. Seriile probei de 100 m liber sunt programate în sesiunea de dimineață din 11 august, urmate în aceeași zi de semifinale. Finala va avea loc miercuri, 12 august. La 200 m liber, Popovici va concura în serii și semifinale joi, 13 august, iar finala este programată vineri, 14 august.

Înotătorul român intră în competiția de la Paris în postura de campion mondial en-titre în ambele probe. La Campionatele Mondiale de la Singapore din 2025 a câștigat aurul la 100 și 200 m liber, repetând dubla reușită în 2022. Popovici deține și titlurile europene la cele două distanțe de la ultimele două ediții ale Campionatelor Europene, Roma 2022 și Belgrad 2024. La 100 m liber deține recordul european, 46,51 secunde, stabilit anul trecut la Singapore.

România mai are în concurs, pe parcursul săptămânii, sportivi înscriși la probele de spate, bras, fluture, mixt și liber, ultima zi a întrecerilor fiind duminică, 16 august.

Alexandru Andrieș