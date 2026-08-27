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Campioana nu mai vine la Piatra Neamț! În Cupa României, FC Bacău-U Craiova se joacă pe arena de la Ruși-Ciutea

editor
de editor

Disputa dintre divizionara secundă FC Bacău și Universitatea Craiova, campioana țării, care este programată în prima etapă a Grupei D din cadrul Cupei României la fotbal, nu va mai avea loc la Piatra Neamț. Inițial, FRF anunțase meciul pe data de 3 septembrie, la ora 18.30, dar băcăuanii au obținut o derogare.

Campioana nu mai vine la Piatra Neamț! În Cupa României, FC Bacău-U Craiova se joacă pe arena de la Ruși-CiuteaÎntâlnirea a fost reprogramată în aceeași zi, dar la ora 17.30, pe arena de la Ruși-Ciutea, acolo unde echipa de Liga 2 joacă meciurile de acasă. Băcăuanii sunt dintr-o grupă extrem de grea, la tragerea la sorți stabilindu-se că se vor face parte Dinamo București, FC Voluntari, Chindia Târgoviște și Sporting Liești.

După meciul cu U Craiova, FC Bacău se va deplasa la Sporting Liești, după care va juca acasă, cu FC Voluntari. Antrenorul băcăuanilor, Costel Enache, de loc din Piatra Neamț și cu o carieră sportivă care s-a legat de FC Ceahlăul, a declarat, pentru Liga2.ro, că obiectivul echipei sale a fost atins prin calificarea în grupele Cupei României:

Campioana nu mai vine la Piatra Neamț! În Cupa României, FC Bacău-U Craiova se joacă pe arena de la Ruși-CiuteaNu ne rămâne decât să ne bucurăm de fotbal. Nu este nimic care să ne aducă presiune, doar bucuria de a juca. E o provocare să întâlnim campioana României. Va fi și pentru noi un reper important, să vedem cât de mare este diferența de acolo până unde suntem noi. Mă bucur mai mult pentru jucătorii mei, pentru că au ajuns să joace meciuri importante”.

Programul primei etape este: marți, 1 septembrie: Sepsi – CFR Cluj; U Cluj – Petrolul; miercuri, 2 septembrie: FC Botoșani – Corvinul; Minerul Lupeni – UTA Arad; Corona Brașov – FC Bihor; Gloria Bistrița – Csikszereda; Progresul Spartac – Chiajna; Chindia – FC Voluntari;  Sporting Liești – Dinamo; FC Argeș – FCSB; joi, 3 septembrie: FC Bacău – Universitate Craiova, Poli Timișoara – Rapid.

Dan Sofronia

FOTO Facebook FC Bacău

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editor
editor
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