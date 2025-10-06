Campanie națională. Verificări la firmele care folosesc zilieri

Funcționarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au efectuat o acțiune de control la agenții economici care utilizează zilieri. Acțiunea a avut loc în perioada 7 iulie – 19 septembrie și a făcut parte din campania națională privind verificarea modului de respectare de către beneficiari, a prevederilor legale în ce privește exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității și sănătății în muncă.

„În cadrul acestei acțiuni, inspectorii de muncă au efectuat 12 controale. Pentru încălcarea legislației în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 8 sancțiuni contravenționale din care o amendă în cuantum de 3.000 lei și 7 avertismente contravenționale. Au fost dispuse 11 măsuri de remediere a neconformităților constatate”, anunță ITM Neamț.

Printre neregulile descoperite în teren se numără necompletarea în registrul de evidență a zilierilor a locului de desfășurare a activității, precum și nerespectarea duratei zilnice a activității în cazul minorilor. În alte cazuri nu se respecta remunerația brute pentru zilieri și a obligației de a organiza activitatea de acordare a primului ajutor, iar alții nu asigurau prevenirea și protecția la nivelul unității. Verificările au vizat creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor care utilizează zilieri în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile, diminuarea consecințelor sociale și economice negative.

S-a mai avut în vedere creșterea gradului de conștientizare al beneficiarilor și a zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul relațiilor de muncă, precum și determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a înființa și completa registrul de evidență a zilierilor, în termenul legal.

(G. S.)