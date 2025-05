Consumul de alcool reprezintă o problematică de sănătate publică atât la nivel mondial cât și în țara noastră, motiv pentru care Direcția de Sănătate Publică Neamț desfășoară o campanie de prevenție. Acțiunea are loc în perioada mai – iunie sub sloganul „Fii tu însuți! Nu ai nevoie de alcool!”, scopul fiind creșterea nivelului de informare și conștientizare a adolescenților, părinților și populației generale privind impactul negativ pe care consumul de alcool îl are asupra sănătății și vieții.

„Consumul de alcool crește riscul de cancer de cavitate bucală, faringe, esofag, ficat, colo-rect și sân, și are efecte adverse asupra aparatului cardio-vascular și aparatului digestiv. Alcoolul este o substanță care poate să provoace adicție, iar adolescenții și adulții tineri au riscul cel mai ridicat de a fi afectați pe termen lung. Tinerii care consumă alcool au un risc de 4 ori mai mare de a deveni dependenți de alcool la vârsta adultă. În ciuda efectelor negative, alcoolul continuă să fie una dintre substanțele psiho-active utilizate destul de mult, iar gradul de acceptare socială a consumului de alcool este unul ridicat”, anunță Direcția de Sănătate Publică Neamț.

În cadrul campaniei a fost lansată o provocare pentru toți, dar mai ales pentru părinți: „Încercați să nu consumați deloc alcool pe parcursul lunii iunie și deveniți un model pentru copiii dumneavoastră”. Pentru că părinții joacă un rol esențial în cadrul campaniei, fiind cele mai importante modele pentru copii, se pot implica activ prin exemplul personal discutând deschis cu copiii despre alegerile sănătoase și impactul consumului de alcool și renunțarea la consum. Conform datelor oficiale consumul mediu anual de alcool în România este ridicat, situându-se la 10,3 litri alcool pur pe cap de locuitor în 2023. În medie, peste o treime dintre adulții din România au declarat că au consumat alcool în exces cel puțin o dată pe lună în 2019, a doua cea mai mare rată din UE (35 % comparativ cu media UE de 18,5 %). Există o disparitate de gen puternică în ceea ce privește consumul excesiv de alcool, mai mult de jumătate dintre bărbați (53,1%), dar mai puțin de una din cinci femei (18%) raportând un astfel de comportament în 2019. Ratele stării de ebrietate repetate în rândul adolescenților din România, sunt îngrijorătoare, 17 %, similar cu media UE de 18 %.

În cadrul campaniei va avea loc evaluarea consumului de alcool prin testarea AUDIT pe platforma https://www.testareaudit.ro/ dar și cu ajutorul personalului medical. Sunt programate ore de educație sanitară pe tema: Prevenirea consumului de alcool în școli, licee sau în cluburi sportive. În cadrul campaniei au loc expoziții de desene, poezii și alte materiale concepute de elevi pe tema campaniei; îndrumarea persoanelor cu consum nociv la medicul de familie /serviciile medicale și psihologice specializate; organizarea de conferințe, mese rotunde și work-shop-uri, acțiuni recreaționale de exterior și interior precum și evenimente artistice tematice.

FOTO DSP Neamț

(G. S.)