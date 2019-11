Timp de două săptămâni, în perioada 2-13 decembrie, nemțenii își vor putea face gratuit testul HIV, la sediul Sanepidului, de lângă policlinica Piatra Neamț. Testarea se recomandă în special celor care au contacte sexuale neprotejate cu mai mulți parteneri, celor care își injectează droguri. Campania este organizată de Direcția de Sănătate Publică Neamț în cadrul activităților de marcare la 1 decembrie a Zilei Mondiale de Luptă împotriva HIV/SIDA. Odată infectată, o persoană are șanse la o viață normală cu cât află mai repede că este purtător HIV, fiindcă tratamentul antiretroviral ține boala sub control. Mai mult, există medicamente care, administrate în primele 72 de ore de la expunerea la virus, pot opri infecția. Virusul Imunodeficienței Umane se transmite prin contact sexual, prin instrumentar medical contaminat, prin seringi și ace contaminate, prin transfuzii de sânge și alte produse biologice contaminate, de la mamă la făt pe timpul sarcinii sau după naștere prin alăptare.

Sunt 17 nemțeni care au aflat, anul acesta, că sunt purtători de HIV. „Din cele 17 noi cazuri, 4 sunt persoane care au fost diagnosticate la Iași și București, 4 sunt persoane care au venit din Italia și au fost depistați acolo în anii 2007, 2012 și 2013, fiind sub tratament. Medicamentele antiretrovirale sunt aceleași și în România ca și în țările din Europa. Celelalte 9 persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 60 de ani, au fost diagnosticate în perioada august – septembrie, iar responsabilitatea tratamentului le revine exclusiv, legea neobligând la anchete epidemiologice. Cu toate acestea, bolnavilor li se recomandă să-și aducă la analize medicale partenerii și toți contacții. Tratamentul HIV/SIDA este gratuit, prin programul național finanțat de Ministerul Sănătății și nu au fost sincope, anul acesta. În evidență există 65 de bolnavi activi pe zona Roman, din care 54 sunt sub tratament și 228 de bolnavi activi pe zona Piatra Neamț, din care 208 sunt sub tratament. Diferența până la cei 455 de bolnavi aflați în evidență la finele anului trecut o reprezintă persoanele plecate în străinătate. La secțiile de Boli Infecțioase de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț și la Spitalul Municipal de Urgență Roman sunt psihologi care asigură consilierea acestor pacienți. Prevenirea și consilierea sunt importante, având în vedere stigmatul social sub care trăiesc aceste persoane, dar trebuie remarcat că tocmai datorită acestora sunt bolnavi integrați social, care au joburi”, declară dr. Cătălin Herghelegiu, din cadrul DSP Neamț. Potrivit statisticilor, la finele anului trecut erau în evidență 455 de persoane cu HIV, din care 272 cu SIDA. Anul trecut au murit 8 bolnavi, iar anul acesta unul singur.

Campania de prevenire din acest an se derulează sub sloganul „Comunitățile fac diferența” și invită la dialog pe toți cei care vor să fie informați și pe cei care au nevoie de sprijin. (C.I.)