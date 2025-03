Direcția de Sănătate Publică Neamț derulează o campanie de informare, educare și comunicare cu sloganul „Copil vaccinat: copil protejat!”. Acțiunea are loc în perioada martie – aprilie și are drept scop creșterea nivelului de conștientizare cu privire la importanța vaccinărilor. Se urmărește încurajarea părinților să-și protejeze copiii împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare. „Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătății din cadrul DSPJ Neamț va desfășura campanii prin participarea la evenimentele locale care se vor organiza și a căror program va fi făcut cunoscut în timp optim, prin distribuirea materialelor informative. Aceste campanii vor fi focusate pe încurajarea părinților de a primi și solicita informații corecte, bazate pe dovezi, pentru ca hotărârea privind vaccinarea și protejarea copiilor să fie de comun acord, și în beneficiul superior al copilului”, anunță DSP Neamț.

Pentru prevenirea răspândirii bolilor infecțioase, vaccinarea are un rol crucial în protejarea sănătății copiilor. An de an imunizarea salvează milioane de vieți și alte milioane de oameni sunt protejați prin vaccinare de numeroase boli și dizabilități. Atunci când o parte semnificativă a oamenilor este protejată prin vaccinare de apariția bolii, apare fenomenul de „imunitate de grup”, transmiterea bolii este încetinită, ajungând să fie protejate inclusiv persoanele care nu pot beneficia de vaccinare, de exemplu copiii cu vârste prea mici pentru a primi un anumit vaccin, nou-născuții, persoane care suferă de anumite afecțiuni pentru care este contraindicată vaccinarea. Vaccinarea reprezintă una dintre cele mai cost-eficiente modalități de a salva vieți și de a promova sănătatea și bunăstarea pe tot parcursul vieții.

Pot fi prevenite prin vaccinare boli transmisibile precum hepatita B, tuberculoza, tetanosul, difteria, tusea convulsivă, poliomielita, infecțiile cu Haemophilus influenzae tip B, infecțiile pneumococice, rujeola, rubeola și oreionul. „Este important de știut că orice copil, adolescent sau adult, care nu a beneficiat de vaccinare sau a fost vaccinat incomplet poate fi recuperat la vaccinare, pe scheme particularizate și adaptate vârstei fiecăruia”, mai arată sursa citată.

În cadrul campaniei sunt programate sesiuni educaționale precum ședințe cu părinții sau sesiuni de informare în unitățile economice unde lucrează multe femeie sau părinți cu copii eligibili pentru vaccinare din Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț, Bicaz și Roznov și vor fi organizate campanii door to door în comunele Vânători-Neamț, Petricani, Dumbrava Roșie, Gârcina, Dămuc, unde rata de vaccinare este scăzută. În Mărgineni, Farcașa, Agapia, Tazlău, Crăcăoani acoperirea vaccinală este bună, datorită implicării medicilor de familie și asistenților medicali comunitari. Mai sunt programate workshop-uri, acțiuni la nivelul comunităților vulnerabile și programe la nivelul școlilor.

