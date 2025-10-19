EDUCATIEACTUALITATE

Campanie antidrog „Dă-ți jos Masca” la Colegiul Gheorghe Cartianu din Piatra Neamț

de Croitoru Angela

Campanie antidrog „Dă-ți jos Masca” la Colegiul Gheorghe Cartianu din Piatra NeamțPolițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț – Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat, în cursul săptămânii 13-17 octombrie, o activitate educativ-preventivă la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamț, în cadrul campaniei naționale „Dă-ți jos Masca”.

Campania, care se derulează în perioada 13 – 31 octombrie 2025, are ca scop prevenirea consumului de droguri, a delincvenței juvenile și a influențelor negative din anturaj, sub tema „MASCĂ vs. ADEVĂR” și cu mesajul central „Un pas greșit te poate urmări toată viața”.

„Elevii liceului au răspuns cu entuziasm inițiativei polițiștilor și au acceptat provocarea de a deveni parte activă din campanie, exprimându-și ideile prin materiale creative – videoclipuri– care reflectă lupta dintre aparență și realitate, între „mască” și „adevăr”.

Campania „Dă-ți jos Masca” își propune nu doar transmiterea unor mesaje de prevenire, ci și implicarea directă a tinerilor în acțiuni care promovează autenticitatea, responsabilitatea și alegerile conștiente”, precizează IPJ Neamț.

