Astăzi, 13 septembrie, la Piatra Neamț, s-a desfășurat o nouă ediție a campaniei de conștientizare „Alege viața 2025”, eveniment dedicat siguranței rutiere și promovării unui comportament responsabil în trafic.

Întâlnirea a început la ora 10:00, în parcarea Sălii Polivalente, unde participanții au stat de vorbă cu lucrătorii Biroului Rutier Neamț în cadrul unor discuții libere. La ora 11:30, atmosfera s-a animat odată cu parada moto, desfășurată pe principalele străzi din oraș, care a atras atenția trecătorilor și a scos în evidență spiritul comunitar al motocicliștilor.

În intervalul 11:45–14:00, programul a continuat cu demonstrații spectaculoase oferite de cascadori profesioniști, concursuri cu premii, exerciții de salvare și chiar o simulare de accident moto, menită să transmită un mesaj puternic despre riscurile din trafic.

Evenimentul a reunit nu doar motocicliști, ci și iubitori ai sporturilor pe două roți.

Denisa POPA