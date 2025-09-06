Camion cu floarea soarelui răsturnat la marginea șoselei. Șoferul rănit a ajuns la spital

Vineri, 5 septembrie, în cursul serii, șoferul unui camion de marfă care transporta floarea soarelui către o fabrică de ulei a pierdut controlul volanului, pe drumul național ce traversează comuna Gâdinți. Camionul uriaș a părăsit carosabilul și s-a răsturnat la pe o parte, la marginea drumului. Șoferul, blocat în cabină, a fost eliberat de pompieri, iar medicii SMURD de la Terapie Intensivă Mobilă i-au acordat primul ajutor și l-au transportat la Centrul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Roman.

„La ora 18:02, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe DN 15D în comuna Gâdinți, unde un camion, încărcat cu floarea soarelui, în care se afla doar conducătorul auto a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman și IPJ.

Ajunși la locul indicat, pompierii au găsit un autocamion răsturnat, iar in cabina acestuia se afla conducătorul auto. Cu ajutorul echipamentelor specifice, pompierii au acționat pentru scoaterea victimei din interiorul cabinei. Bărbatul în vârstă 30 de ani, conștient, a fost preluat de echipajul SMURD TIM și ulterior transportat la spital.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor”, a transmis ISU Neamț.

A.C.