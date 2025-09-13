Call center pentru informații referitoare la criteriile de încadrare în grad de handicapSusținerile ministrului Muncii, Petre Florin Manole, cum că se pregătește un proiect de act normativ pentru modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap (amănunte aici), au stârnit o serie de întrebări de la beneficiarii sistemului. Mulți au vrut să știe dacă trebuie să revină la comisie chiar dacă au un certificat definitiv. În acest context, Ministrul Muncii a venit cu precizări importante (amănunte aici).

Și Autoritatea Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a adus clarificări pe tema în discuție, iar pentru cei interesați a lansat un call center și o adresă de e-mail. Acestea sunt dedicate preluării întrebărilor și solicitărilor de clarificare referitoare la proiectul de ordin privind aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, punem la dispoziție un call center și o adresă de e-mail dedicate preluării întrebărilor și solicitărilor de clarificare referitoare la Proiectul de Ordin privind aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap. Ne puteți contacta telefonic la numărul 0314 338 090, tasta 0, de luni până vineri, în intervalul orar 14:00 – 17:00.

De asemenea, ne puteți transmite întrebările dumneavoastră și pe e-mail, la adresa: [email protected]”, anunță Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

