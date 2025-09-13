Susținerile ministrului Muncii, Petre Florin Manole, cum că se pregătește un proiect de act normativ pentru modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap (amănunte aici), au stârnit o serie de întrebări de la beneficiarii sistemului. Mulți au vrut să știe dacă trebuie să revină la comisie chiar dacă au un certificat definitiv. În acest context, Ministrul Muncii a venit cu precizări importante (amănunte aici).

Și Autoritatea Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a adus clarificări pe tema în discuție, iar pentru cei interesați a lansat un call center și o adresă de e-mail. Acestea sunt dedicate preluării întrebărilor și solicitărilor de clarificare referitoare la proiectul de ordin privind aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap.

„Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, punem la dispoziție un call center și o adresă de e-mail dedicate preluării întrebărilor și solicitărilor de clarificare referitoare la Proiectul de Ordin privind aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap. Ne puteți contacta telefonic la numărul 0314 338 090, tasta 0, de luni până vineri, în intervalul orar 14:00 – 17:00.

De asemenea, ne puteți transmite întrebările dumneavoastră și pe e-mail, la adresa: [email protected]”, anunță Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

(G. S.)