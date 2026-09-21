Călin Georgescu, ridicat de DIICOT din trafic într-un dosar cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, a fost ridicat luni dimineață din trafic, în cadrul unei operațiuni derulate de procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR. Acțiunea are loc într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit unor surse judiciare, Georgescu se îndrepta către o sală de sport și un bazin de înot când a fost oprit de echipele speciale. El a fost adus ulterior, sub escorta jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție, la locuința sa din Mogoșoaia, unde se desfășoară percheziții. Până la acest moment, DIICOT nu a comunicat identitatea persoanelor vizate și nu a anunțat că față de Călin Georgescu ar fi fost dispusă vreo măsură preventivă.

Cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea

DIICOT a transmis că, luni, 21 septembrie, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Conform comunicatului instituției, ancheta vizează trei persoane: doi cetățeni români, de 64 și, respectiv, 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și în Marea Britanie, sub autoritatea unui lider român în vârstă de 64 de ani.

Anchetatorii afirmă că membrii grupului s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care ar fi avut acces la sume importante de bani. Potrivit DIICOT, persoanelor vătămate li s-ar fi promis finanțări din partea unor instituții bancare din străinătate, însă pentru accesarea acestora li s-ar fi cerut să depună garanții bănești.

Promisiunea unei finanțări de 6 milioane de euro

Într-un caz investigat, unei persoane i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro, printr-un contract de creditare, condiționat de plata unei garanții. DIICOT arată că victima ar fi transferat peste un milion de euro.

Ulterior, sub pretextul majorării finanțării la 15 milioane de euro, aceeași persoană ar fi fost determinată să transfere încă 100.000 de euro. Prejudiciul total indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.

Surse judiciare au relatat că și omul de afaceri Ionel Rusen ar fi fost ridicat în cadrul aceleiași operațiuni. De asemenea, presa națională a asociat cauza cu plângerea formulată la DIICOT de omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, care a susținut că a pierdut 1,1 milioane de euro în urma unei promisiuni de finanțare în valoare de 6 milioane de euro. Aceste susțineri fac obiectul verificărilor penale și nu reprezintă constatări definitive ale unei instanțe.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.

Z.C.