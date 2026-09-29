Călin Georgescu ajunge în arest. Instanța a schimbat măsura controlului judiciar

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 29 de zile în dosarul DIICOT privind o presupusă fraudă de peste 1,1 milioane de euro

Curtea de Apel București a decis, marți, arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Măsura a fost dispusă în dosarul DIICOT în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Decizia Curții de Apel București a fost luată de un complet de divergență, format din trei judecători. Inițial, cei doi magistrați care au judecat contestația procurorilor nu au ajuns la o opinie comună cu privire la măsura preventivă.

Soluția schimbă hotărârea pronunțată săptămâna trecută de Tribunalul București. Instanța de fond respinsese propunerea de arestare preventivă formulată de DIICOT și dispusese plasarea lui Călin Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat decizia, iar Curtea de Apel a admis solicitarea de arestare preventivă.

Călin Georgescu fusese reținut anterior pentru 24 de ore, alături de omul de afaceri Ionel Rusen.

Potrivit datelor prezentate în dosar, ancheta a fost deschisă după plângerea unui om de afaceri din Buzău, care susține că i-ar fi fost promisă, începând din 2021, o finanțare externă de șase milioane de euro pentru dezvoltarea unei afaceri.

Pentru obținerea creditului, acesta ar fi fost condiționat să depună o garanție. Omul de afaceri ar fi transferat inițial peste un milion de euro, iar apoi încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi transmis că valoarea finanțării ar putea crește la 15 milioane de euro.

Creditul nu ar mai fi fost acordat, iar procurorii estimează prejudiciul la peste 1,1 milioane de euro.

În mecanismul investigat de DIICOT apar numele lui Călin Georgescu, Ionel Rusen și al unui cetățean italian, Massimiliano Arena. Anchetatorii urmează să stabilească rolul fiecărei persoane, traseul banilor și împrejurările în care au fost realizate transferurile.

Conform informațiilor din dosar, persoanei vătămate i s-ar fi explicat că un milion de euro ar urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase, iar suma de 100.000 de euro ar fi fost destinată susținerii unei campanii electorale. Până în prezent, procurorii nu au anunțat public că ar fi stabilit traseul complet al banilor sau că sumele ar fi ajuns efectiv la Călin Georgescu.

Dosarul se află în curs de instrumentare, iar toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție. (Z.C.)