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Calendarul plății pensiilor pentru luna septembrie

de Sofronia Gabi

Pensionarii nemțeni care au optat pentru plata drepturilor bănești prin intermediul factorilor poștali trebuie să știe că drepturile aferente lunii septembrie vor fi achitate la timp și nu este nici o sincopă sau decalare a termenului de plată. Lucrătorii Companiei Naționale Poșta Română vor fi în teren cu începere de marți, 1 septembrie. Conform calendarului publicat de Casa Națională de Pensii, plățile ar trebui să se încheie la jumătatea lunii septembrie. Cei care nu vor fi găsiți la domiciliu de factorul poștal pot ridica banii, în termen de două zile de la oficiul de care aparțin. Însă, de regulă, seniorii știu data când primesc banii, astfel că marea majoritate sunt acasă la data convenită.

În ce-i privește pe cei care au optat pentru plata prin cont bancar, plățile se fac undeva în jurul finalului primei decade a lunii. Cum data de 11 septembrie este într-o zi de vineri, cel mai probabil viramentele de la Casa Națională de Pensii se vor face pe 10 septembrie, iar banii vor putea fi ridicați de titulari de la bancomate cu începere din după amiaza de vineri, 11 septembrie.

Pentru pensionarii stabiliți în afara granițelor țării banii vin în data de 20 ale lunii, conform convenției bancare încheiate între CNPP și Citibank România SA. Dar cum în septembrie este o zi de duminică, cel mai probabil plățile se vor face vineri18 septembrie sau cel mai târziu luni, 21 septembrie.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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