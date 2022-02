Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Târgu Neamț dovedește că, atunci când vrei cu adevărat se poate. De curând, CSEI Târgu Neamț a fost pus în funcțiune și un cabinet stomatologic care deservește aproximativ 200 de elevi cu încadrare în grad de handicap, care funcționează pe lângă cele existente, cum ar fi cel de kinetoterapie, logopedie sau cel medical.

Prof. Ștefan Grigoriu, directorul de la CSEI Târgu Neamț ne-a declarat: „Cabinetul este deschis de aproximativ un an de zile, doar că funcțional este din luna decembrie anul trecut, de când a fost angajat și medicul stomatolog. Finanțarea proiectului am primit-o de la Consiliul Județean. Acest cabinet este foarte benefic pentru centrul nostru, dacă ne gândim că acest centru are 124 de elevi și că de el mai beneficiază și copiii de la școlile de masă care au încadrare în grad de handicap. La noi vin și copii de la școli din Timișești sau Crăcăoani, cu încadrare în grad de handicap. Cu toții beneficiază de servicii gratuite. Avem în total aproximativ 200 de copii care beneficiază de serviciile gratuite ale acestui cabinet stomatologic. Medicul stomatologic este încadrat cu jumătate de normă și are program de luni până vineri, de la ora 8 la ora 12”.

Medicul stomatolog Bogdan Platon: „Sunt angajat aici din data de 20 decembrie 2021, după examenul dat în fața unei comisii de medici. Cabinetul este foarte bine dotat. Aș putea spune că este mai bine dotat și față de unele cabinete private din oraș. Trebuie spus că orice intervenție stomatologică pe care o fac are nevoie de acordul părinților, se semnează un formular de consimțământ în care se precizează ce afecțiuni are copilul sau ce tratamente ia copilul. La acest cabinet ar mai fi nevoie doar de o asistentă medicală, care să mă ajute la unele intervenții cum ar fi scoaterea nervilor, de exemplu”.

C.T. STURZU