Începând din februarie 2025, elevii de clasa a V-a vor beneficia de burse de merit, conform noilor reglementări ale Ministerului Educației. Aceste burse se acordă unui procent de 15% dintre elevii fiecărei clase, adică primilor 4-5 elevi care au obținut cele mai mari medii, cu condiția ca media să fie cel puțin 9,00. Acest program are ca scop sprijinirea elevilor în parcursul lor educațional.

Pentru elevii din clasa a V-a, o astfel de selecție pe baza mediilor din anul anterior nu este posibilă, deoarece calificativele înlocuiesc notele la învățământul primar. De aceea, bursele de merit se acordă, în acest caz, bazându-se pe mediile obținute în primele două module din clasa a V-a, asigurându-se astfel că elevii merituoși sunt recompensați.

Dacă mai mulți elevi se află pe linia de departajare și au medii egale pentru a se încadra în procentul de 15%, toți acești elevi primesc bursa de merit, nemaifiind nevoie de criterii suplimentare stabilite de școală. În situația în care mai mult de 15% dintre elevii unei clase obțin media 10, tuturor li se acordă bursa de merit, astfel încât elevii să fie motivați să învețe.

Cuantumul bursei de merit rămâne neschimbat față de anul trecut: 450 lei pe lună. Părinții nu trebuie să depună cereri sau alte documente pentru acordarea bursei – dirigintele realizează lista elevilor eligibili și o transmite secretariatului unității de învățământ în primele 15 zile ale lunii ianuarie.

Pentru ceilalți elevi, din clasele VI-XII, bursa de merit se acordă începând cu 1 septembrie 2025.

Acordarea bursei de merit este condiționată și de obținerea mediei 10 la purtare sau a calificativului „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior. Elevii care au 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Bursa de merit poate fi cumulată cu bursele sociale sau tehnologice și reprezintă un stimulent dedicat elevilor cu rezultate bune la învățătură.

Z.C.H.