Burse pentru liceenii români care vor să studieze un an în SUA. Înscrierile sunt deschise până pe 22 octombrie
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Burse pentru liceenii români care vor să studieze un an în SUA. Înscrierile sunt deschise până pe 22 octombrie

alexandru
de alexandru

Elevii de liceu din România care doresc să studieze timp de un an în Statele Unite ale Americii se pot înscrie în programul de burse FLEX Global 2027–2028, până pe 22 octombrie 2026. Programul le oferă posibilitatea de a urma cursurile unui liceu american, de a locui într-o familie-gazdă și de a participa la activități educaționale și comunitare, principalele cheltuieli fiind acoperite prin bursă. Pentru viitorul an școlar, numărul locurilor disponibile elevilor români ar putea ajunge la 70, potrivit unui acord încheiat recent între Ministerul Educației și Cercetării și American Councils for International Education.

Programul se adresează elevilor care, la momentul înscrierii, sunt în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, sunt născuți între 15 iulie 2009 și 15 iulie 2012 și au cetățenie română. Candidații trebuie să frecventeze cursurile unui liceu din România, să cunoască engleză și să îndeplinească cerințele pentru obținerea vizei americane. Nu sunt eligibili elevii care au petrecut cel puțin 90 de zile în SUA în ultimii cinci ani sau ai căror membri de familie au emigrat ori intenționează să emigreze în Statele Unite.

Bursa acoperă transportul, școlarizarea și cazarea

Burse pentru liceenii români care vor să studieze un an în SUA. Înscrierile sunt deschise până pe 22 octombrieElevii selectați vor locui timp de un an școlar într-o familie americană, aleasă și verificată de organizațiile partenere, și vor urma cursurile unui liceu din localitatea în care sunt repartizați. Bursa acoperă transportul dus-întors, în România și în Statele Unite, cazarea la familia-gazdă, înscrierea la liceu și asigurarea medicală. Participanții primesc o alocație lunară pentru cheltuieli personale și activități sociale și beneficiază de pregătire înaintea plecării. Rămân în sarcina elevilor cheltuielile pentru obținerea pașaportului, eventualele bagaje suplimentare, abonamentele de internet și telefonie mobilă și cheltuielile personale care depășesc alocația oferită. Asigurarea medicală nu acoperă afecțiunile preexistente și serviciile stomatologice.

Selecția se desfășoară în trei etape

Prima etapă presupune completarea unei aplicații online și redactarea a trei răspunsuri de tip eseu, care trebuie transmise în cel mult cinci zile de la începerea aplicației. Ulterior, candidații primesc invitația pentru susținerea unui test online de limba engleză. Elevii care promovează primele etape vor putea fi invitați, începând din noiembrie, la interviuri individuale și de grup, urmând să completeze documentația solicitată de organizatori.

Burse pentru liceenii români care vor să studieze un an în SUA. Înscrierile sunt deschise până pe 22 octombrieParticiparea la selecție este gratuită, iar evaluarea aplicațiilor se realizează în Statele Unite, pe baza rezultatelor și a pregătirii elevilor pentru experiența unui an de studiu în străinătate. Rezultatele finale sunt așteptate în aprilie–mai 2027, iar elevii selectați vor pleca în SUA în august 2027, urmând să revină în țară în mai sau iunie 2028.

Pentru anul școlar 2027–2028, România și Statele Unite au convenit extinderea programului, printr-un memorandum semnat la 6 octombrie. Potrivit Ministerului Educației, până la 70 de elevi români vor putea primi burse pentru studii în SUA, față de 20 în actualul an școlar. Programul funcționează în România din 2015, iar la ultima selecție au fost înregistrate aproximativ 3.000 de candidaturi.

Înscrierile se fac online, până pe 22 octombrie 2026, ora 23:59, prin platforma American Councils. Condițiile complete și informațiile despre program sunt disponibile pe pagina oficială FLEX Global România. Elevii și părinții pot solicita lămuriri și la adresa de e-mail flexglobal.ro@americancouncils.org.

Sandu Munteanu

Foto: Facebook, FLEX Global Romania

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
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