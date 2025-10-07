ECONOMIEACTUALITATENEAMȚ

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în Neamț

de Vlad Bălănescu

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț este în pregătiri pentru organizarea ediției din acest an a Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți. Acțiunea are loc pe 10 octombrie și se desfășoară, simultan, în trei locații din județ, la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. În reședința de județ manifestarea se va desfășura la Centrul de Formare Profesională a Șomerilor din Piața Mihail Kogălniceanu, bl. M3, în Roman acțiunea are loc la cantina Colegiului Tehnic „Vasile Sav”, din bulevardul Republicii nr. 46, iar în Târgu Neamț cei în căutarea unui loc de muncă trebuie să se prezinte la Casa culturii „Ion Creanga”, din strada Ștefan cel Mare, nr. 55. Bursa se deschide cu începere de la ora 9:00.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în Neamț

În cadrul bursei vor avea loc întâlniri directe între angajatorii ofertanți de locuri de muncă și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau a celor care doresc să schimbe locul de muncă pe care-l au la momentul respectiv, cadru în care se vor face cunoscute condițiile necesare pentru angajare și, în funcție de îndeplinirea acestora, se va stabili angajarea sau programarea pentru proba de lucru”, a declarat Daniel Chirilă, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț.

Până acum au confirmat participarea un număr de 50 de agenți economici care vor oferi 400 locuri de muncă vacante în domenii specifice pentru servicii, hoteluri și restaurante, comerț, industria textilă, industria prelucrării lemnului. Participanții vor avea posibilitatea de a se informa despre proiectele cu finanțare europeana implementate de AJOFM Neamț, despre cursurile de formare profesională, dar și despre programe de ucenicie la locul de muncă pentru șomeri, în domenii căutate pe piața muncii locală. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, al doilea târg de ocupare anual după bursa generală, are loc de regulă în prima decadă a lui Brumărel, iar anul trecut s-a desfășurat pe 11 octombrie, în aceleași locații (amănunte aici).

FOTO: Facebook AJOFM Neamț

(G. S.)

