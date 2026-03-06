INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

„Bulă” din Târgu Neamț, reținut după ce a fost prins băut la volan și fără permis

de Popa Denisa

George Aanei, zis „Bulă” un personaj cunoscut din Târgu Neamț, a ajuns din nou în atenția polițiștilor, după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului și fără permis de conducere.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 5 martie, în jurul orei 16: 15, pe strada Calistrat Hogaș din Târgu Neamț. Potrivit polițiștilor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost oprit în trafic în timp ce conducea un autoturism.

„Bulă” din Târgu Neamț, reținut după ce a fost prins băut la volan și fără permisPotrivit IPJ Neamț: „La testarea cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, fiind efectuate verificări de polițiști s-a constatat faptul că sus-numitul nu deține permis de conducere, acesta fiindu-i anulat din data de 04.08.2022”.

Pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și fără permis, iar polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore.

Bărbatul a mai fost implicat de-a lungul timpului în numeroase scandaluri și conflicte. Este un personaj care reușea să intimideze oamenii și să inspire teamă, având zeci de dosare pe rolul instanțelor. De asemenea, în trecut, patroni de localuri și locuitori ai orașului au reclamat comportamentul agresiv al acestuia, spunând că prezența lui în baruri sau în centrul orașului provoca frecvent scandaluri și altercații.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
