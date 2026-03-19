Bugetul, deblocat în ultimul moment: acord politic după tensiuni majore în coaliție

Criza din coaliția de guvernare pe tema bugetului de stat a fost depășită în ultimul moment, după negocieri intense între liderii partidelor.

Soluția de compromis anunțată de premierul Ilie Bolojan prevede includerea integrală a pachetului social susținut de PSD, în paralel cu amânarea plății unor drepturi salariale ale magistraților, pentru a evita creșterea deficitului.

Decizia vine după o zi marcată de blocaje și suspendarea lucrărilor în comisiile parlamentare, pe fondul disputelor legate de amendamentele sociale.

Președintele Nicușor Dan a făcut apel la responsabilitate, subliniind necesitatea unui compromis între partidele aflate la guvernare.

Dezbaterile vor fi reluate, iar bugetul ar putea fi adoptat în Parlament în cursul următoarelor zile.