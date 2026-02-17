Bugetarii, polițiștii și militarii ar urma să piardă norma de hrană! Miza – o economie de 2,5 miliarde de lei la bugetul de stat

După ședința Coaliției de luni, 16 februarie, în numele reducerii cheltuielilor bugetare, încep să apară noi informații despre ce se dorește a se modifica și ce tăieri vor mai fi operate.

Una dintre acestea, care ar putea afecta toți bugetarii ce beneficiază de normă de hrană, a fost anunțată, marți, de liderul UDMR Kelemen Hunor, la discuțiile din Parlament. “Norma de hrană pentru polițiști și militari ar urma să fie tăiată”, a spus Hunor, citat de presa centrală.

Care sunt calculele și cine vor fi cei afectați

Măsura ar fi fost discutată în Coaliție, la propunerea Ministerului de Finanțe. Chestionat în Parlament în legătură cu această măsură, vicepremierul și ministrul interimar al Apărării, Radu- Dinel Miruță, a afirmat că nu este de acord, pentru că miniștrii și secretarii de stat nu au nevoie de normă de hrană, însă personalul din MApN are.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române care există de la Cuza încoace”, a declarat Miruță, la Parlament.

Norma de hrană în apărare și ordine publică este acum de 34 lei pe zi, în timp ce restul bugetarilor, primesc o indemnizația de hrană este de 347 lei brut, lunar, dacă au venituri mai mici de 6.000 de lei.

Vicepremierul a afirmat că nu ia în calcul posibilitatea de a -și înainta demisia, dacă se insistă pe această măsură, însă și- a exprimat dezacordul răspicat:

„Dacă se taie norma de hrană toți vor fi afectați. Ministerul Apărării nu este de acord. (…) Nu îmi dau demisia dacă se taie norma, premierul dacă vrea să taie norma, MApN nu este de acord!”.

Kelemen Hunor a detaliat situația: „Din toți cei care au această normă, cam o treime și un pic înseamnă doar Armata și Internele. În jur de 800 de milioane”. Potrivit acestuia, impactul ar fi de 2,4 – 2,5 miliarde de lei, după calculele de la Ministerul Finanțelor.

