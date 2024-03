0:00

Vineri, 8 martie, elevi, părinți, profesori de la Școala nr. 1 din comuna Bicazu Ardelean s-au adunat pe terenul de sport pentru a sărbători, împreună cu oaspeții lor, finalizarea lucrărilor de modernizare.

La eveniment au participat primarul Ioan Constantin Bîrsan, ministrul secretar de stat în Ministerul Energiei și președintele PNL Neamț, George Lazăr, directorul școlii, Dan-Ioan Husari, viceprimarul Marius -Gabriel Doarvoaș, consilieri locali și cetățeni ai comunei.

„Astăzi, în această zi deosebită, suntem aici pentru a celebra împreună redeschiderea școlii noastre, transformată prin eforturile comune într-un spațiu vibrant, modern, pregătit să găzduiască succesul și descoperirile viitoare ale fiecărui elev. Este un moment de bucurie și mândrie pentru întreaga noastră comunitate”, a spus directorul școlii, Ioan- Dan Husari, în deschiderea evenimentului.

Școala și toți cei prezenți au primit binecuvântarea unui sobor de preoți parohi de la toate lăcașurile de cult din comună.

Pe lângă investiția de 1,5 milioane de euro, fonduri europene, începută în anul 2021, prin care primarul Ioan-Constantin Bîrsan a consolidat și modernizat clădirea școlii, aici au mai fost alocați din bugetul local suma de 220.000 de lei pentru reabilitarea și modernizarea terenului de sport și alți de 220.000 de lei prin GAL Ceahlău, bani cu care care au fost achiziționate 216 tablete și o tablă inteligentă de ultimă generație dotată cu softuri performante.

„Fie ca acest eveniment să reprezinte un început plin de speranță și realizări pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuția la succesul acestei școli și pentru că sunteți alături de noi în această călătorie captivantă către cunoaștere și excelență. Să începem împreună această nouă etapă cu inimi deschise și suflete pline de entuziast”, a spus primarul Ioan Constantin Bîrsan.

„Investiția de 1,5 milioane de euro pe care am finalizat-o și am recepționat-o în comuna Bicazu Ardelean este o investiție primordială în învățământ. Acești bani sunt folosiți generație de generație, an de an, de colectivul școlii, de profesori, de cadrele didactice și, foarte important, de resursa noastră cea mai importantă de tineri, de copii”, a spus în cuvântul adresat celor prezenți, George Lazăr, președintele PNL Neamț.

Evenimentul s-a încheiat cu un program artistic oferit de elevii școlii oaspeților lor.

Angela Croitoru