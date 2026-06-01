Bucurie și binecuvântare de Ziua Copilului, la biserica din satul Mănăstirea Neamț

Un frumos eveniment dedicat copiilor a fost organizat astăzi la Biserica „Sfânta Treime” din satul Mănăstirea Neamț, unde Ziua Copilului a coincis cu hramul lăcașului de cult.

Manifestarea a fost pregătită de părintele paroh Cristian Andron, în colaborare cu Protopopiatul Târgu-Neamț, reprezentat de părintele protopop Neculai Axentioaei, alături de alți slujitori ai altarului, care au dorit să ofere celor mici o zi de sărbătoare și bucurie într-un cadru deosebit.

La eveniment au participat numeroși credincioși din comunitate, alături de primarul comunei Vânători-Neamț, Maria Petrariu, și de alți invitați. Programul a debutat cu slujba religioasă oficiată cu prilejul hramului, într-o atmosferă de reculegere și comuniune sufletească.

După încheierea slujbei, copiii prezenți în curtea pitorească a bisericii maramureșene din lemn au primit dulciuri oferite de Protopopiatul Târgu-Neamț și s-au bucurat de o zi plină de zâmbete, voie bună și momente speciale petrecute alături de familie și de membrii comunității.

Un aspect remarcat de participanți a fost discreția și decența care au caracterizat întreaga manifestare. Deși în curtea bisericii fusese amplasată o scenă, aceasta nu a fost folosită de oficialitățile prezente în timpul slujbei religioase. Primarul Maria Petrariu a ales să participe la eveniment alături de credincioși, în mijlocul comunității, gest apreciat de cei prezenți și perceput ca o dovadă de respect față de caracterul spiritual al momentului.

C.T.S.

