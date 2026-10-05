Bubuitură puternică auzită în mai multe zone din județul Neamț

Un zgomot puternic a fost semnalat în mai multe zone din județul Neamț în această seară, 5 octombrie, în jurul orei 20.45. Zgomotul foarte puternic produs a fost auzit la Huisurez, Bicaz Ardeal, Pângărați, Vaduri, toată Valea Muntelui și deja apar mai multe scenarii, dar este important de știut că nu a existat o confirmare oficială până în acest moment.

Mesagerul de Neamț anunță că echipe ar fi plecat în recunoaștere pentru a determina care a fost cauza sunetului puternic auzit.

Vom reveni cu amănunte.