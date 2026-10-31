Brumar debutează cu precipitații, iar la munte se anunță strat de nea

Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au actualizat prognoza și au emis o nouă atenționare de vreme rea. Informarea meteo vizează toată țara și este valabilă din dimineața de 31 octombrie până luni, 2 noiembrie, la ora 10:00. Sunt anunțate ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului iar la altitudini în general de peste 1700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă.

„Va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10…30 cm.

Duminică (1 noiembrie) și în noaptea de duminică spre luni (1/2 noiembrie) vântul va avea intensificări temporare în sudul și sud-vestul teritoriului (viteze în general de 40…50 km/h), iar pe crestele montane vor fi rafale de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea”, anunță ANM.

În județul Neamț sunt deja valori termice negative, iar pe 31 octombrie, la ora 10:00, la stația meteo de pe Ceahlău Toaca erau -2 grade, însă din cauza vântului se resimțeau -4 grade. La același moment termometrele indicau 7 grade la Târgu Neamț, 8 grade la Piatra Neamț și 9 grade erau în zona Roman.

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