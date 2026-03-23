BREAKING: Bolojan anunță criză pe piața carburanților. Statul plafonează prețurile

Războiul din Iran a dus la o criză profundă pe piața energiei mondiale, care s-a resimțit puternic în România la prețul carburanților.

Atât prețul benzinei cât și al motorinei au crescut într-un ritm alarmant în ultimele zile, variantele standard depășind 9 lei pe litru și, în unele zone, apropiindu-se chiar de 10 lei. După ce ANAF anunța în urmă cu câteva zile că va face cercetări pe piața carburanților (amănunte aici), vine și Guvernul cu măsuri care ar trebui să limiteze prețurile.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul declară criză pe piața carburanților și intervine direct pentru a opri scumpirile.

Măsura-cheie: plafonarea adaosului comercial la benzină și motorină pe tot lanțul economic. În paralel, exporturile vor fi strict controlate și vor necesita aprobări speciale.

Deciziile vor fi adoptate prin ordonanță de urgență și se vor aplica timp de 6 luni, cu posibilitate de prelungire.

Guvernul mai vine cu o măsură rapidă: reducerea procentului de biocarburant din benzină, pentru a mai tăia din prețul de la pompă.

Totul pe fondul crizei internaționale generate de conflictul din Iran și blocajele din Strâmtoarea Ormuz, care au destabilizat piața petrolului.

Autoritățile spun că vor monitoriza permanent situația și sunt pregătite să intervină din nou dacă prețurile continuă să crească.

Comunicatul integral

„Guvernul adoptă măsuri pentru protejarea economiei și a populației, în contextul crizei pe piața carburanților

Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat astăzi, la Palatul Victoria, grupul de lucru pentru analizarea creșterii prețurilor la combustibili și identificarea soluțiilor menite să reducă impactul asupra economiei și populației.

În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize.

Pe durata situației de criză vor fi instituite măsuri de protecție aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanțele care au determinat instituirea situației de criză.

Adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora va fi limitat pe întregul lanț de activitate economică.

Exportul și/sau livrările intracomunitare de benzină și motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.

Pe durata situației de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final.

De asemenea, ministerele Finanțelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua orice alte măsuri care se impun.

La întâlnirea de lucru au fost prezenți și vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței”, se arată în comunicatul publicat de G4Media.