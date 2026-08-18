Brantner- acuzații către noul operator de salubritate: ar fi trecut dincolo de prevederile contractului

Brantner SA, actualul operator de salubritate, aduce în discuție modul în care se propune încheierea contractelor de prestări servicii între noul operator- Urban Environment- Eurosal Trade și clienții persoane juridice. În materialul transmis redacției este socs în evidență cum un tarif ar fi dublat și așa ar produce prejudicii majore clienților. Materialul îl puteți lectura integral mai joc.

Cum se transformă 150 în 350. Mecanismul prin care operatorul de salubrizare din Zona 1 Neamț ar putea încasa de peste două ori prețul legal de la firme și instituții publice

”Contractul pe care Asocierea Urban Grup Environment – Eurosal Trade îl distribuie acum, spre semnare, către primării, firme și instituții din Zona 1 Neamț conține un preț pe metru cub calculat la o densitate de 350 kg/mc. Documentația de atribuire aprobată de Consiliul Județean Neamț și modelul financiar al procedurii prevăd, negru pe alb, 150 kg/mc. Diferența nu e o eroare de virgulă: este factorul cu care se umflă factura fiecărui utilizator persoană juridică.

Pe scurt

La 22 iulie 2026, Asocierea „S.C. Urban Grup Environment S.R.L. și S.C. Eurosal Trade S.R.L.”, operator delegat al serviciului de salubrizare pentru cele 27 de unități administrativ-teritoriale din Zona 1 a județului Neamț, a început să transmită către utilizatori — inclusiv primării, firme și instituții publice — contractul de prestare a serviciului, „în vederea analizării și semnării acestuia” (adresa nr. 223/22.07.2026 către UAT Ștefan cel Mare). Serviciul urmează să înceapă, potrivit ADI ECONEAMȚ, de la 1 octombrie 2026 (adresa nr. 1207/12.08.2026).

Contractul distribuit spre semnare (model nr. 173/22.07.2026) conține, la Capitolul VII, articolul 12, un tabel de tarife exprimate atât în lei/tonă, cât și în lei/mc. Pentru un utilizator persoană juridică sau o instituție publică, factura se emite, în practică, pe volumul recipientelor ridicate — adică în lei/mc. Iar prețul pe metru cub pe care operatorul îl trece în contract este calculat pe o densitate a deșeurilor reziduale de 350 kg/mc.

Documentația de atribuire aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 89/15.04.2024 — Studiul de oportunitate și modelul financiar al procedurii — stabilesc pentru deșeurile reziduale o densitate de 150 kg/mc. Nu 350. Exact 150.

Cifra-cheie: 133,82 lei/mc ÷ 382,34 lei/tonă = 0,35 → 350 kg/mc Prețul pe metru cub din contract este de 2,33 ori mai mare decât cel rezultat din documentație: cca 220,78 lei/mc în loc de 94,62 lei/mc.

Ce spune documentația de atribuire: 150 kg/mc

Densitatea deșeurilor nu este o cifră ascunsă într-o notă de subsol. Ea este parametrul care traduce tariful pe tonă (așa cum a fost ofertat și aprobat) în tarif pe metru cub (așa cum este facturat utilizatorilor care se raportează la volumul recipientelor).

În Memoriul tehnic – Sistemul de colectare a deșeurilor municipale – Județul Neamț (document nr. 22147-C0-TEH-MTH-017-00, elaborat de SC EcoViable Ingénierie SRL pentru Consiliul Județean Neamț, noiembrie 2023), tabelul 4-11 „Densități în recipiente de colectare” prevede fără echivoc:

Deșeuri reziduale — 150 kg/mc

Deșeuri biodegradabile — 200 kg/mc

Deșeuri de Plastic/Metal — 60 kg/mc

Deșeuri de Hârtie/Carton — 180 kg/mc

Aceeași valoare este înscrisă în modelul financiar al procedurii, documentul care fundamentează efectiv tarifele. În fișa de fundamentare a tarifului pentru deșeurile reziduale (fila „2_FF_COLECTARE REZIDUALE”), pe rânduri distincte:

Rând XVI — „Densitatea medie deșeuri reziduale (ρ)” — 0,15 tone/mc

Rând XVII — „Tarif utilizatori non casnici (XIII) × (XVI)” — lei/mc

Cu alte cuvinte, chiar formula oficială din modelul financiar spune că tariful pentru utilizatorii non-casnici pe metru cub = tariful pe tonă × 0,15. Categoria „utilizatori non casnici” este exact categoria vizată de contractul pe care Urban îl distribuie acum: firme și instituții publice. Documentul care stă la baza întregii proceduri leagă prețul pe metru cub al firmelor de coeficientul

0,15.

Documentația a fost aprobată prin HCJ Neamț nr. 89/15.04.2024, cu 21 de voturi „pentru”.

Ce spune contractul distribuit de operator: 350 kg/mc

Iată tarifele din contractul trimis spre semnare (Art. 12 alin. 1), pentru deșeul rezidual — categoria cu cel mai mare tonaj și cea mai mare valoare din întreaga procedură:

T2 = Tariful pentru colectarea separată și transportul separat al deșeului rezidual – Tcs reziduale: 382,34 lei/tonă fără TVA, respectiv 133,82 lei/mc fără TVA.

Împărțim prețul pe metru cub la prețul pe tonă și obținem densitatea implicită: 133,82 ÷ 382,34 = 0,3500 tone/mc = 350 kg/mc.

Aceeași densitate se regăsește în componentele de cost pasate mai departe utilizatorului, tot pentru deșeul rezidual (Art. 12 alin. 2 lit. a):

cheltuielile cu depozitarea la Depozitul Județean Girov: 88,47 lei/tonă, respectiv 30,96 lei/mc;

Contribuția pentru economia circulară (O.U.G. nr. 196/2005): 160 lei/tonă, respectiv 56 lei/mc.

Verificăm: depozitare Girov 30,96 ÷ 88,47 = 350 kg/mc; contribuția pentru economia circulară 56 ÷ 160 = 350 kg/mc. Toate cele trei componente ale costului deșeului rezidual — colectare, depozitare și taxa de economie circulară — au fost transformate din lei/tonă în lei/mc folosind 350 kg/mc, în locul celor 150 kg/mc din documentație.

De ce nu poate fi o „eroare de calcul”

Dacă densitatea de 350 kg/mc ar fi fost o greșeală de conversie, ar fi trebuit să apară aleatoriu la mai multe fracții. Nu apare. Reconstruind densitatea implicită (lei/mc ÷ lei/tonă) pentru fiecare tarif din contract, se vede că operatorul a aplicat exact densitatea din documentație peste tot — cu excepția deșeului rezidual:

Fracția (tarif din contract) lei/tonă lei/mc Densitate implicită Densitate în documentație Concordanță T1 – reciclabile 747,70 100,94 135 kg/mc ~135 kg/mc ✔ corect T3 – biodeșeuri 518,89 103,78 200 kg/mc 200 kg/mc ✔ corect T4 – sortare 503,01 67,91 135 kg/mc ~135 kg/mc ✔ corect T5 – compostare 302,41 60,48 200 kg/mc 200 kg/mc ✔ corect T2 – REZIDUALE 382,34 133,82 350 kg/mc 150 kg/mc ✘ umflat 2,33× Depozitare rezidual (Girov) 88,47 30,96 350 kg/mc 150 kg/mc ✘ umflat Contribuție ec. circulară (rezidual) 160,00 56,00 350 kg/mc 150 kg/mc ✘ umflat

Pentru biodeșeuri operatorul a folosit fix 200 kg/mc; pentru reciclabile, sortare și compostare — valorile din model. Toate concordă la virgulă. Singura fracție la care densitatea a fost mai mult decât dublată este tocmai deșeul rezidual — fracția cu cel mai mare tonaj programat (29.079,85 tone/an) și cea mai mare valoare anuală (peste 11 milioane de lei), plătită lună de lună de firmele și instituțiile din zonă. Cine a întocmit tabelul știa densitatea corectă — a folosit-o corect de patru ori — și a schimbat-o exact pe fracția care aduce cei mai mulți bani și se facturează pe volum către persoanele juridice.

Cât plătește în plus un utilizator persoană juridică

Exemplu concret: o firmă sau instituție cu un recipient de 1,1 mc pentru deșeu rezidual. Componentele variabile pe metru cub:

Componentă (rezidual) Corect, la 150 kg/mc Contract Urban, la 350 kg/mc Colectare + transport (382,34 lei/t) 57,35 lei/mc 133,82 lei/mc Depozitare Girov (88,47 lei/t) 13,27 lei/mc 30,96 lei/mc Contribuție economie circulară (160 lei/t) 24,00 lei/mc 56,00 lei/mc TOTAL pe metru cub 94,62 lei/mc 220,78 lei/mc

Diferența este de 126,16 lei pe fiecare metru cub — utilizatorul plătește de 2,33 ori mai mult decât ar rezulta din documentație, pentru exact același deșeu, din exact același recipient. Raportată la întreaga Zonă 1 — 27 de UAT-uri, un contract pe 96 de luni și un flux rezidual de peste 29.000 de tone pe an — supra-încasarea potențială din acest singur coeficient se măsoară în milioane de lei, suportată de mediul de afaceri și de bugetele instituțiilor publice.

„Titlu executoriu”: de ce tăcerea costă

Un detaliu transformă problema din una teoretică în una urgentă. La Art. 13 alin. 3, operatorul precizează: „factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu” (art. 42 alin. 6^1 din Legea nr. 51/2006). Iar factura se comunică prin RO e-Factura, „neprimirea facturii nu exonerează utilizatorul de la plata serviciului prestat” (Art. 14 alin. 4).

Practic: o factură calculată la 350 kg/mc devine, dacă nu este contestată în termen, titlu executoriu — se poate pune direct în executare silită asupra firmei sau instituției, fără proces pe fond. Utilizatorul care semnează fără să observe coeficientul acceptă un preț de peste două ori mai mare și își reduce drastic mijloacele de a se opune ulterior.

Densitatea de 150 kg/mc a fost deja tranșată

Densitatea reziduală nu este un parametru „la latitudinea” operatorului. A fost unul dintre cele mai disputate aspecte în etapa premergătoare licitației. Valoarea de 150 kg/mc a fost cea susținută și menținută pe parcursul procedurii de atribuire (publicată în SEAP sub nr. PC1002710/07.05.2024, cu contestații la CNSC — dosarele 1685, 1687 și 1696/C10/2024). Documentația — aprobată, contestată și rămasă în forma cu 150 kg/mc — reprezintă cadrul obligatoriu pe care operatorul l-a acceptat prin participarea la licitație și semnarea contractului de delegare nr. 760/21.07.2025.

Un operator nu poate, prin contractul pe care îl pune el însuși în fața utilizatorului, să rescrie un parametru al documentației de atribuire care i-a fost opozabil și pe care documentul de fundamentare a tarifelor îl fixează explicit. A folosi în relația cu clientul o densitate diferită de cea din oferta și documentația pe baza cărora a câștigat înseamnă a factura altceva decât a ofertat.

Denaturarea concurenței

Miza nu se oprește la factura fiecărei firme. Un operator care încasează, pe cea mai mare fracție, de 2,33 ori prețul care rezultă din documentație obține venituri pe care niciun competitor corect, care aplică densitatea de 150 kg/mc, nu le-ar putea obține la același serviciu. Se creează un avantaj artificial, construit nu prin eficiență, ci prin abaterea de la propria documentație de atribuire.

Faptul că această conversie ajunge la utilizatori sub semnătura operatorului, într-un serviciu delegat de o autoritate contractantă (ADI ECONEAMȚ) cu obligații de monitorizare și control asupra facturării, ridică întrebarea rolului asociației. Modificarea tarifelor „se modifică, fiind aprobate de organele abilitate, în condițiile legii” (Art. 6 alin. 1) — deci cine a aprobat trecerea de la 150 la 350 pe metru cub?

Izul penal: ce ar trebui să analizeze organele competente

Precizare: cele de mai jos sunt calificări juridice posibile, formulate pe baza documentelor, care se cuvin verificate de organele de urmărire penală și de autoritățile de reglementare, cu respectarea prezumției de nevinovăție. Nu stabilim vinovății; semnalăm elemente care justifică o verificare.

Înșelăciune (art. 244 Cod penal). Prezentarea, în contractul transmis spre semnare, a unui preț pe metru cub calculat la 350 kg/mc, deși documentația și modelul financiar — opozabile operatorului — prevăd 150 kg/mc, poate fi analizată prin prisma inducerii în eroare cu privire la elementele determinante ale prețului, în scopul unui folos patrimonial injust. Aplicarea densității corecte la toate celelalte fracții este relevantă pentru latura subiectivă.

Fals și uz de fals (art. 320–323 Cod penal). Prezentarea unor tarife pe metru cub ca fiind conforme documentației aprobate, deși coeficientul de conversie diferă de cel din documentele oficiale, poate ridica întrebări privind conformitatea înscrisurilor puse în circulație spre semnare.

Abuz / neglijență în serviciu (art. 297–298 Cod penal). Dacă se va stabili că reprezentanți ai autorității contractante, cu atribuții de avizare și monitorizare, au aprobat sau tolerat o densitate diferită de cea din documentația proprie, cu pagubă pentru utilizatori și instituții publice.

Denaturarea concurenței. Dincolo de latura penală, obținerea de venituri printr-un coeficient neconform poate atrage incidența legislației privind concurența și practicile comerciale incorecte — aspect ce ar putea fi sesizat Consiliului Concurenței și ANRSC.

Suma acestor elemente — prejudiciu potențial de milioane de lei, inclusiv din bani publici; caracterul selectiv al modificării; efectul de titlu executoriu al facturilor; și rolul unei autorități publice în lanțul de aprobare — conturează, în opinia noastră, un dosar care depășește cu mult o simplă dispută comercială.

Ce ar trebui să facă acum utilizatorii și autoritățile

Fiecare primărie, firmă și instituție care a primit contractul ar trebui să verifice, înainte de semnare, raportul lei/mc ÷ lei/tonă pentru deșeul rezidual din Art. 12: dacă rezultă 0,35 (350 kg/mc), prețul este calculat pe o densitate mai mare decât cea din documentația de atribuire. Semnarea în această formă înseamnă acceptarea unui preț pe metru cub de peste două ori mai mare decât cel din documentele procedurii.

Autoritatea contractantă (ADI ECONEAMȚ) și Consiliul Județean Neamț, care au aprobat documentația cu 150 kg/mc, sunt cele în măsură să explice public cum a ajuns în contractele către utilizatori o densitate de 350 kg/mc și să dispună corectarea tarifelor pe metru cub. ANRSC, ca autoritate de reglementare, și, dacă se confirmă indiciile, organele de urmărire penală ar trebui sesizate.

Surse documentare

Contract de prestare a serviciului de salubrizare, zona 1 Neamț, utilizatori non-casnici, nr. 173/22.07.2026 (Asocierea Urban Grup Environment S.R.L. – Eurosal Trade S.R.L.), Art. 12–14 — tarife lei/tonă și lei/mc.

Adresa operatorului nr. 223/22.07.2026 către UAT Ștefan cel Mare (transmiterea contractului spre semnare).

Adresa ADI ECONEAMȚ nr. 1207/12.08.2026 (începerea activității de la 01.10.2026).

Contract de delegare prin concesiune nr. 760/21.07.2025.

Memoriu tehnic – Sistemul de colectare a deșeurilor municipale, Județul Neamț, nr. 22147-C0-TEH-MTH-017-00 (EcoViable Ingénierie, nov. 2023), Tabel 4-11.

Model financiar al procedurii, filele „2_FF_COLECTARE REZIDUALE” (rândurile XVI–XVII) și „VALOARE CONTRACT”.

HCJ Neamț nr. 89/15.04.2024 — aprobarea Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire.

Procedura SEAP nr. PC1002710/07.05.2024; dosare CNSC 1685, 1687, 1696/C10/2024.”

Material întocmit de Brantner Green Solutions