Botoșani. Urmărire pe DN 29D, finalizată într-un gard: șofer băut, prins după ce a fugit pe jos

de Sofronia Gabi

Un control de rutină s-a transformat într-o urmărire pe șosea, luni, 9 februarie 2026, pe DN 29D, în comuna Stăuceni. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au făcut semnal de oprire unui autoturism care rula cu viteză peste limita legală, însă șoferul a ales să nu oprească și a întors brusc mașina, încercând să se facă nevăzut.
Echipajul a pornit imediat în urmărirea autoturismului, iar după aproximativ doi kilometri, conducătorul auto a pierdut controlul direcției și a intrat într-un gard. Nici atunci nu s-a oprit: a coborât și a încercat să fugă, dar a fost ajuns, prins și imobilizat de polițiști.
În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că la volan se afla un bărbat de 37 de ani, din comuna Stăuceni, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. În autoturism se aflau și doi pasageri.
Bărbatul a fost condus la sediul poliției, iar ulterior a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

